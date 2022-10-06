Чтобы пополнить запасы артиллерийского и ракетного вооружения , Кремль надеется на помощь от своих "союзников". Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Обратите внимание Как иранский дрон получает сигнал относительно цели: Мусиенко рассказал о 2 методах борьбы с Shahed-136

Эксперт убежден, что увеличение применения против Украины иранских дронов-камикадзе связано с тем, что у России дефицит ракетного вооружения.

У россиян проблемы с ракетами . И, как я понимаю, огромные. Подтверждением этого может стать то, что сегодня Россия постоянно пытается их искать в мире .

– объяснил обозреватель.

Есть ли у России дефицит ракетного вооружения: смотрите видео

По его словам, ради этого Кремль организовывал дипломатические визиты в Северную Корею, Китай и Кубу .

"Они попытались договориться о поставках именно ракет, но, к счастью, никто не согласился на сотрудничество по передаче им оружия. Также они просили боеприпасы для артиллерии", - резюмировал Жданов.

Читайте также Что известно о дронах-камикадзе Shahed-136, которыми россияне атаковали Белую Церковь

Вас также может заинтересовать – ПВО отразило атаку дронов-камикадзе на Одессу и Николаев: смотрите видео

Иран поставляет дроны россии: что известно