Усі 8 дронів-камікадзе типу "Shahed-136" були збиті на Півдні. Атака окупантів тривала пізно вночі між 3:30 та 05:30 години.

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Над Миколаївщиною знищили 5 дронів

Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 5 дронів-камікадзе над Миколаївщиною.

Ще три дрони іранського виробництва, які Росія використовує проти України, були збиті над Одещиною.

Додамо, що в понеділок, 10 жовтня, окупанти завдали масового удару по українських містах. Росіяни завдали понад 61 ракетний та 32 авіаційних удари.

Українські захисники знищили 73 повітряні цілі, з них – 46 крилатих ракет та 27 безпілотники. Крім того, у Генштабі ЗСУ зранку 11 жовтня повідомили, що підрозділи протиповітряної оборони знищили ворожий літак Су-25.

Окупанти не припиняють атакувати українські міста

Рано-вранці 11 жовтня російські військові вкотре за останні дні обстріляли Запоріжжя. Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух підтвердив, що росіяни знову вдарили по об'єктах інфраструктури.

Унаслідок ранкового ракетного обстрілу Запоріжжя ушкоджень також зазнали заклад освіти, медичний заклад та житлові будинки. На жаль, є постраждалі.

Із самого ранку 11 жовтня у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Дронами-камікадзе окупанти завдали удару по Ладижинській ТЕС, що у Вінницькій області.

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