Усі 8 дронів-камікадзе типу "Shahed-136" були збиті на Півдні. Атака окупантів тривала пізно вночі між 3:30 та 05:30 години.
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Над Миколаївщиною знищили 5 дронів
Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 5 дронів-камікадзе над Миколаївщиною.
Ще три дрони іранського виробництва, які Росія використовує проти України, були збиті над Одещиною.
Додамо, що в понеділок, 10 жовтня, окупанти завдали масового удару по українських містах. Росіяни завдали понад 61 ракетний та 32 авіаційних удари.
Українські захисники знищили 73 повітряні цілі, з них – 46 крилатих ракет та 27 безпілотники. Крім того, у Генштабі ЗСУ зранку 11 жовтня повідомили, що підрозділи протиповітряної оборони знищили ворожий літак Су-25.
Окупанти не припиняють атакувати українські міста
- Рано-вранці 11 жовтня російські військові вкотре за останні дні обстріляли Запоріжжя. Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух підтвердив, що росіяни знову вдарили по об'єктах інфраструктури.
- Унаслідок ранкового ракетного обстрілу Запоріжжя ушкоджень також зазнали заклад освіти, медичний заклад та житлові будинки. На жаль, є постраждалі.
- Із самого ранку 11 жовтня у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Дронами-камікадзе окупанти завдали удару по Ладижинській ТЕС, що у Вінницькій області.
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