У першій половині 10 жовтня російські військові здійснили масований ракетний удар по Україні. Як запевняє диктатор з Кремля – це була відплата за вибухи на Кримському мосту. Особливої уваги заслуговує заява, яку він озвучив після цього, підкреслили в Інституті з вивчення війни.

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Росія не готова до рішучих дій

У своїй заяві Путін наголосив на пропорційній ескалації будь-яких майбутніх дій. Глава Кремля зазначив, що у випадку, якщо Україна продовжуватиме "терористичні атаки проти Росії, то відповідь буде жорстокою, а її масштаб відповідатиме рівню загрози".

Про що свідчить відповідна заява? Вона означає, що Путін підійматиметься сходами ескалації сходинка за сходинкою з певною обережністю. Тож очікувати на драматичні заходи – ядерний удар – не варто.

Крім того, відповідні заяви мають впливати на ту частину росіян, які двома руками підтримують війну. Мовляв, вони мають керувати своїми очікуваннями щоденного бомбардування України. І справді, російські військові блогери здебільшого похвалили дії Путіна. Але є одне "але"...

За даними української та західної розвідки, Росія вже витратила значну частину своїх високоточних ракет. А це означає, що Путін має чудово розуміти, що він не зможе довго підтримувати такого рівня інтенсивності атаки по Україні.

Атаку готували до вибухів на мосту

Відповідну думку озвучили у Головному управлінні розвідки. Там зазначили, що відповідну атаку Путін готував ще до вибухів на Кримському мосту. Вона мала стати умовною відплатою за провали на напрямках Харків – Ізюм – Лиман.

Сам же Путін наголошував на відплаті за Кримський міст. Укладачі звіту зауважили, що масований удар диктатор міг здійснити, щоб повернути довіру провоєнного націоналістичного табору. Тих росіян, які упродовж кількох днів наголошували на відплаті.

Тож не дивно, що спочатку на Радбезі Росії він назвав Україну винною у теракті проти російської цивільної та критичної інфраструктури. У своїх мареннях він ще й приплів Курську АЕС, а також ділянки газотранспортної системи "Турецький потік".

Нагадаємо, що російські військові 10 жовтня випустили по території України 84 крилаті ракети. На щастя, 43 ворожі снаряди вдалося збити силам ППО. Відомо, що внаслідок масованого ракетного удару постраждали 20 міст нашої держави.

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