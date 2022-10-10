Також Мєдвєдєв заговорив про "знищення" нашої країни. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Мєдвєдєв видав нову порцію маразму

За словами поплічника Путіна, замовником вибуху на Кримському мосту є Україна.

Це терористичний акт та диверсія, вчинені кримінальним київським режимом. Сумнівів немає, та й не було. Усі доповіді та висновки зроблено,

– зморознув Мєдвєдєв.

Він наголосив, що відповіддю Росії на це може бути лише "пряме знищення терористів". І саме на це буцімто чекають росіяни.

У росіян паніка через вибух на Кримському мосту

Після вибуху на Кримському мості росіяни масово намагаються покинути півострів. На під'їзд до моста утворилась величезна черга з автівок.

У тимчасово окупованому Криму паніка серед росіян. У магазинах з полиць майже одразу зникли хлібобулочні вироби.

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