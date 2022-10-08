"До" і "після", які вам сподобаються
Різниця між фото один день, вони датовані 7 і 8 жовтнем. Тож, попри балачки в Росії, мовляв, "нічого не сталось", на знимках руйнування очевидні
До теми Де розташовується Кримський міст і чому він такий важливий для Путіна: пояснюємо на карті
Ця пара зображень PlanetScope, зроблені з різницею лише в один день – 7 і 8 жовтня 2022 року, показує пошкоджений міст через Керченську протоку після потужного вибуху сьогодні. Це єдиний міст, який з'єднує Кримський півострів з материковою частиною Росії,
– підписали фото у Planet.
Вибух на Керченському мосту: головне
- Вранці 8 жовтня близько 6 ранку на залізничній гілці кримського мосту виникла потужна пожежа. В Росії заявили, що вибухнула вантажівка з вибухівкою.
- Проте як вона туди потрапила залишається невідомою, адже в Кремлі не раз заявляли, що ретельно перевіряють усі транспортні засоби, які заїжджають на міст.
- Згодом в ЗМІ з'явилась інформація, що вибух справа СБУ, хоча у спецслужбі цю інформацію не підтвердили, але і не спростували.
- Водночас в Офісі Президента України переконані, що вибух – справа рук самих росіян. Причина – внутрішні конфлікти силовиків.
До теми Підривний матеріал був і в опорах мосту, – Подоляк про спецоперацію на Кримському мосту
- Тим не менше, знакова подія призвела до бурхливої реакції в мережі, так в українському сегменті з'явилося безліч мемів із цього приводу, а в російському навпаки – почалася істерика.
- Російські ЗМІ повідомили про трьох загиблих внаслідок вибуху на Кримському мосту. Офіційно Росія повідомила лише про факт вибуху та пожежі. Версія – вибухнула вантажівка. Інших пояснень в Кремлі наразі не представили. Однак, розпочали розслідування.
- Ввечері окупанти заявили про відновлення руху через Кримський міст для легкових авто та автобусів.
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