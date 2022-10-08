"До" і "після", які вам сподобаються

Різниця між фото один день, вони датовані 7 і 8 жовтнем. Тож, попри балачки в Росії, мовляв, "нічого не сталось", на знимках руйнування очевидні

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Ця пара зображень PlanetScope, зроблені з різницею лише в один день – 7 і 8 жовтня 2022 року, показує пошкоджений міст через Керченську протоку після потужного вибуху сьогодні. Це єдиний міст, який з'єднує Кримський півострів з материковою частиною Росії,

– підписали фото у Planet.

Зверніть увагу! Попередньо, РосЗСІ повідомляли, що внаслідок вибуху пошкоджено близько 1,3 кілометра залізничного полотна на Керченському мосту. Автомобільно-залізничний міст має загальну протяжність у 18,1 кілометра та 6 смуг руху (4 автомобільні та 2 залізничні). Це найдовший з побудованих Росією мостів, до сьогодні він був приводом для гордості Путіна.

Вибух на Керченському мосту: головне

Вранці 8 жовтня близько 6 ранку на залізничній гілці кримського мосту виникла потужна пожежа. В Росії заявили, що вибухнула вантажівка з вибухівкою.

Проте як вона туди потрапила залишається невідомою, адже в Кремлі не раз заявляли, що ретельно перевіряють усі транспортні засоби, які заїжджають на міст.

Згодом в ЗМІ з'явилась інформація, що вибух справа СБУ, хоча у спецслужбі цю інформацію не підтвердили, але і не спростували.

Водночас в Офісі Президента України переконані, що вибух – справа рук самих росіян. Причина – внутрішні конфлікти силовиків.

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Тим не менше, знакова подія призвела до бурхливої реакції в мережі, так в українському сегменті з'явилося безліч мемів із цього приводу, а в російському навпаки – почалася істерика.

Російські ЗМІ повідомили про трьох загиблих внаслідок вибуху на Кримському мосту. Офіційно Росія повідомила лише про факт вибуху та пожежі. Версія – вибухнула вантажівка. Інших пояснень в Кремлі наразі не представили. Однак, розпочали розслідування.

Ввечері окупанти заявили про відновлення руху через Кримський міст для легкових авто та автобусів.

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