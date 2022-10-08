Російський слід у вибухах на Кримському мосту

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк зауважив, що ФСБ за підтримки ПВК останнім часом намагалися тиснути на керівництво Міноборони та Генштабу Росії.

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А тепер серйозно. ФСБ/ПВК намагаються з'їсти керівництво Міноборони/Генштабу. За мить до зміни кадрів ФСБ йде в нокдаун: прогледіли вибух на мосту Путіна. Тепер Міноборони зможе звинуватити ФСБ у майбутніх поразках на Півдні. Поки не очевидно, хто підірвав міст? Нагадаю – фура заїхала з Росії,

– зазначив Михайло Подоляк.

Які негативні процеси відбуваються в Росії: саме вони можуть бути причиною вибуху

Радник наголосив, що "безумовно, ми є свідками початку в Росії масштабних негативних процесів": контроль над силовиками впав, потужні конфлікти серед російських спецслужб, всі шукають винних у військових поразках, хочуть переформатувати найближче оточення Путіна і зайняти інші посади. Або арештувати тих чи інших генералів.

Також Михайло Подоялк пояснив, що мав на увазі, коли звернув увагу на те, що фура, яка здетонувала, очевидно заїхала на міст з боку Росі.

Відповіді потрібно шукати саме в Росії. Логістика підриву, синхронізація з паливним ешелоном, обсяг знищеного дорожного полотна – все це чітко вказує на російський слід,

– додав радник.

В ОП чітко бачать загострення внутрішнього конфлікту

Він зазначив, що наразі в цьому яскравому інциденті в ОП вбачають загострення конфлікту між військовими та силовими структурами Росії та його вихід з під контролю Кремля.

За словами Подоляка, російська верхівка шукає винних за поразки на фронті. "ФСБ та власники ПВК ведуть кампанію за звільнення військового керівництва – міністра Шойгу та глави ГШ Герасимова".

Підрив мосту ж – особистого проєкту Путіна – не тільки підриває позиції ФСБ, які дозволили цьому статися, але і дає алібі військовим за системні поразки на півдні України. Мовляв, через провал ФСБ рухнула вся логістика тилового забезпечення і підвозу резервів,

– наголосив Михайло Подоляк.

Раніше Подоляк коментуючи пожежу на Кримському мосту, наголосив, що "усе незаконне має бути зруйновано".

Що відомо про вибух на Керченському мосту наразі

Про вибух на Кримському мості стало відомо вранці 8 жовтня. В Росії заявили, що вибухнула вантажівка з вибухівкою.

Проте як вона туди потрапила залишається невідомою, адже в Кремлі не раз заявляли, що ретельно перевіряють усі транспортні засоби, які заїжджають на міст.

Згодом в ЗМІ з'явилась інформація, що вибух справа СБУ, хоча у спецслужбі цю інформацію не підтвердили, але і не спростували.

Знакова подія призвела до бурхливої реакції в мережі, так в українському сегменті з'явилося безліч мемів із цього приводу, а в російському навпаки – почалася істерика.

Тим часом у Росії повідомляють про трьох загиблих внаслідок вибуху на Кримському мосту.

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