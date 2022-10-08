"До" и "после", которые вам понравятся
Разница между фото в один день, они датированы 7 и 8 октября. Так что, несмотря на болтовню в России, мол, "ничего не произошло", на снимках разрушения очевидны.
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Эта пара изображений PlanetScope, сделанных всего с разницей в один день 7 и 8 октября 2022 года, показывает поврежденный мост через Керченский пролив после мощного взрыва сегодня. Это единственный мост, соединяющий Крымский полуостров с материковой частью России,
– подписали фото в Planet.
Взрыв на Керченском мосту: главное
- Утром 8 октября около 6 утра на железнодорожной ветке Крымского моста возник мощный пожар. В России заявили, что подорвался грузовик со взрывчаткой.
- Однако как она туда попала неизвестно, ведь в Кремле не раз заявляли, что тщательно проверяют все заезжающие на мост транспортные средства.
- Впоследствии в СМИ появилась информация, что взрыв дело СБУ, хотя в спецслужбе эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.
- В то же время в Офисе Президента Украины убеждены, что взрыв – дело рук самих россиян. Причина – внутренние конфликты силовиков.
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- Тем не менее знаковое событие привело к бурной реакции в сети, так в украинском сегменте появилось множество мемов по этому поводу, а в российском, наоборот – началась истерика.
- Российские СМИ сообщили о трех погибших в результате взрыва на Крымском мосту. Официально Россия сообщила о факте взрыва и пожара. Версия – взорвался грузовик. Других объяснений в Кремле пока не представили. Однако начали расследование.
- Вечером оккупанты заявили о возобновлении движения через Крымский мост для легковых авто и автобусов.
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