Після вибухів на Кримському мосту, черга з автівок на виїзд з Криму розтягнулась на кілометри. Росіяни намагаються втекти з півострова, поки є така можливість. Про це пише 24 канал.

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На виїзді з Криму кілометрові черги

У мережі активно публікують фото та відео з чергами до Кримського мосту – люди намагаються масово покинути півострів. Журналіст Андрій Цаплієнко пише, що черга з автівок на виїзді з Криму становить 6 кілометрів.

Варто зауважити, що рух автомобільною частиною Кримського мосту дозволяють здійснювати лише легковим автівкам.

Черги на виїзд з Криму: дивіться відео

Кримський міст працює частково

Нагадаємо, що після вибуху на мосту внаслідок руйнувань зазнало як автомобільне, так і залізничне полотно. Вже ввечері того ж дня так званий глава окупаційної "влади" Криму Сергій Аксьонов заявив, що на Кримський міст заїжджають авто. Росіяни почали запускати на вцілілу частину мосту легкові автомобілі. Для вантажних автівок запустили пором.

Також російська компанія-перевізник та Мінтранс Росії заявили про відновлення руху потягів. Окупанти повідомили, що нібито ввечері 8 жовтня перший пасажирський потяг, що прямує з окупованого Сімферополя до Москви, пройшов під арками Кримського мосту.

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