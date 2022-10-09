После взрывов на Крымском мосту очередь из автомобилей на выезд из Крыма растянулась на километры. Россияне пытаются сбежать с полуострова, пока есть такая возможность. Об этом пишет 24 канал.

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На выезде из Крыма километровые очереди

В сети активно публикуют фото и видео с очередями на Крымский мост – люди пытаются массово покинуть полуостров. Журналист Андрей Цаплиенко пишет, что очередь из автомобилей на выезде из Крыма составляет 6 километров.

Следует заметить, что движение по автомобильной части Крымского моста позволяют осуществлять только легковым автомобилям.

Очереди на выезд из Крыма: смотрите видео

Крымский мост работает частично

Напомним, что после взрыва на мосту разрушениям подверглось как автомобильное, так и железнодорожное полотно. Уже вечером того же дня так называемый глава оккупационной "власти" Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымский мост заезжают автомобили. Россияне начали запускать на уцелевшую часть моста легковые автомобили. Для грузовых автомобилей запустили паром.

Также российская компания-перевозчик и Минтранс России заявили о возобновлении движения поездов. Оккупанты сообщили, что якобы вечером 8 октября первый пассажирский поезд, следующий из оккупированного Симферополя в Москву, прошел под арками Крымского моста.

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