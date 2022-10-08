Після інциденту на Керченському мосту Росія вже не зможе формувати потрібні їй залізничні ешелони. Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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"Логістичний" вплив

Експерт зазначив, що через вибухи на Керченському мосту передові підрозділи російських окупаційних сил не отримуватимуть достатньої кількості матеріально-технічного забезпечення.

Система забезпечення буде зруйнована, вона буде не настільки ефективною. Вона вже зараз на Правобережжі Херсонщини не працює ефективно, тому що немає основних логістичних артерій. Ми бачимо, що зараз контрнаступ ЗСУ ефективніший, тому що системи забезпечення й управління підрозділів російських окупантів нівельована,

– пояснив фахівець.

За його словами, логістика росіян зруйнована не повністю, але вона працює неефективно.

"Зараз ми можемо казати про те, що росіяни втрачають систему забезпечення не на рівні передових підрозділів, а глибокого тилу. Кожного дня з території Криму на Південний плацдарм відправляли ешелони, які мали від 100 до 150 одиниць техніки. Їх відправляли на різні напрямки, зокрема – на Херсонський та Запорізький плацдарми", – додав оглядач.

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Як довго росіяни матимуть ресурси

Коваленко підкреслив, що росіяни деякий час зможуть протриматись в такому форматі шляхом постачань того запасу техніки, боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, які є у тимчасово окупованому Криму.

Постійно кількість запасів зменшуватиметься. Водночас приблизно рівнозначна кількість знищуватиметься щодня ЗСУ. Тобто наступить той момент, коли буде дисбаланс можливостей, а передові підрозділи не зможуть знаходитися у Запорізькій та у лівобережній частині Херсонської області й тримати оборону,

– вказав експерт.

На його думку, якщо окупанти не зможуть тримати оборону надалі – вони почнуть тікати. Це, за його словами, стане можливим за умов відсутності залізничного сполучення для російських окупаційних військ.

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