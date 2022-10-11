У результаті ранкового ракетного обстрілу на одному з місць влучання почалась пожежа. Ушкоджень зазнали заклад освіти, медичний заклад та житлові будинки.

Що відомо про загиблих та руйнування

2 ракети влучили в автосалон – на місці виникла пожежа, співробітникам ДСНС вдалося її загасити.

Проте внаслідок влучання ракети загинула 1 людина. Місцеві видання повідомляють, що загиблий працював охоронцем автосалону.

Інші ракети вразили навчальний заклад, а також школу та амбулаторію.

Окупанти вгатили по цивільній інфраструктурі Запоріжжя: фото

Окупанти завдали по місту 12 ударів

Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що сьогодні окупанти завдали по Запоріжжю 12 ракетних ударів з зенітно-ракетних комплексів С-300.