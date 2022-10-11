В результате утреннего ракетного обстрела в одном из мест попадания начался пожар. Повреждения получили учебное заведение, медицинское учреждение и жилые дома.
К теме "Воюет с детьми, домами и автомобилями": реакция украинцев на массированный обстрел Россией
Что известно о погибших и разрушениях
2 ракеты ударили в автосалон – на месте возник пожар, сотрудникам ГСЧС удалось его потушить.
Однако в результате попадания ракеты погиб 1 человек. Местные издания сообщают, что погибший работал охранником автосалона.
Другие ракеты поразили учебное заведение, а также школу и амбулаторию.
Оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре Запорожья: фото
Оккупанты нанесли по городу 12 ударов
Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что сегодня оккупанты нанесли по Запорожью 12 ракетных ударов из зенитно-ракетных комплексов С-300.
Накануне в сети распространяли видео, свидетельствующее о том, что российские захватчики, скорее всего, обстреляли город из временно оккупированного Токмака в Запорожской области.
Вылет ракет из Токмака: смотрите видео
Напомним, что сегодня около 6 утра в Запорожье прозвучал ряд сильных взрывов. После этого в городе началась воздушная тревога. Впоследствии стало известно, что оккупанты ударили по инфраструктуре.
К теме – Винниччину впервые сильно атаковали дроны-камикадзе: смотрите видео