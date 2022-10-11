Лишень протягом минулої доби окупанти завдали понад 61 ракетний та 32 авіаційних удари. Крім того, росіяни здійснили близько 92 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Українські захисники знищили 73 повітряні цілі, з них – 46 крилатих ракет та 27 безпілотники. Унаслідок масованого ракетного удару за минулу добу постраждала інфраструктура більш ніж 30 населених пунктів. Водночас загроза завдання ворогом ракетних ударів по критичній інфраструктурі та мирних кварталах залишається.

Ворог хоче зірвати контрнаступ ЗСУ

У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти не полишають спроб утримати тимчасово захоплені території, обстрілюють позиції наших військ. Росіяни зосереджують зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій підрозділів Сил оборони, намагаються вести наступальні дії на окремих напрямках.

Карта бойових дій станом на 11 жовтня

На більшості напрямків противник здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Янжулівка, Тимоновичі, Михальчина Слобода Чернігівської області та Білопілля і Миропілля Сумської області;

– з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Янжулівка, Тимоновичі, Михальчина Слобода Чернігівської області та Білопілля і Миропілля Сумської області; на Слобожанському напрямку – з артилерії та танків, в районах населених пунктів Івашки, Стрілеча, Гурівка, Кам'янка, Дворічна, Стельмахівка, Борщова, Сотницький Козачок, Гур'їв Козачок, Козача Лопань, Вільхуватка та Чугунівка;

– з артилерії та танків, в районах населених пунктів Івашки, Стрілеча, Гурівка, Кам'янка, Дворічна, Стельмахівка, Борщова, Сотницький Козачок, Гур'їв Козачок, Козача Лопань, Вільхуватка та Чугунівка; на Краматорському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Білогорівка, Греківка, Новоєгорівка, Райгородок, Першотравневе, Новолюбівка, Макіївка, Нове, Зарічне, Терни, Серебрянка та Григорівка.

Карта бойових дій на Донбасі

На Бахмутському напрямку противник завдав вогневого ураження по районах населених пунктів Сіверськ, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Курдюмівка, Нью-Йорк, Красна Гора, Часів Яр, Яковлівка, Зеленопілля та Одрадівка;

противник завдав вогневого ураження по районах населених пунктів Сіверськ, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Курдюмівка, Нью-Йорк, Красна Гора, Часів Яр, Яковлівка, Зеленопілля та Одрадівка; на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не проводив. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали Авдіївка, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Вугледар, Невельське, Залізничне, Білогірʼя, Времівка, Зелене Поле, Новосілка, Щербаки, Новопіль, Новомиколаївка, Гуляйпільське, Дорожнянка, Темирівка та Червоне;

противник наступальних дій не проводив. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали Авдіївка, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Вугледар, Невельське, Залізничне, Білогірʼя, Времівка, Зелене Поле, Новосілка, Щербаки, Новопіль, Новомиколаївка, Гуляйпільське, Дорожнянка, Темирівка та Червоне; на Південнобузькому напрямку противник посилив обстріли з танків та артилерії різних типів. Вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Вищетарасівка, Новокиївка, Правдине, Мирне, Тернові Поди, Любомирівка, Широке, Киселівка, Червона Долина, Благодатівка, Давидів Брід та Нова Кам'янка.

Важливо. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Важливо зазначити, що ЗСУ не фіксують ознак формування наступальних угруповань на території Білорусі та пересування військ.

ЗСУ відбили атаки ворога

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Соледар та Первомайське.

ЗСУ відбили атаку ворога в районі Бахмута

Також авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 6 ударів, унаслідок чого підтверджено ураження 4 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 2 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили ворожий літак Су-25.

Ракетні війська і артилерія за попередню добу уразили пункт управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, один зенітний ракетний комплекс С-300 противника та один склад з боєприпасами.

У ЗСУ підтвердили втрати ворога, яких той зазнав 9 жовтня в районі населеного пункту Білозерка Херсонської області. Наші воїни знищили близько 15 одиниць ворожої військової техніки. 10 жовтня у Бериславі на Херсонщині було уражено ангар з військовою технікою противника, втрати уточнюються.

Важливо – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ на 230 день війни: дивіться відео