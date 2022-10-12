Про актуальну ситуацію на різних фронтах станом на ранок 12 жовтня доповіли у Генштабі ЗСУ.

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Противник всіма силами намагається утримати тимчасово захоплені території, а також зосереджує зусилля на спробах зупинити контрнаступальні дії Сил оборони на окремих напрямках.

Ракетні обстріли України не вщухають

Ворог продовжує обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює дистанційне мінування території в окремих районах та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Так, протягом минулої доби окупанти здійснили пуски однієї балістичної та 28 крилатих ракет, 20 з яких були збиті українськими підрозділами протиповітряної оборони. Крім того, противник завдав 13 авіаційних ударів та здійснив понад сорок обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок цього постраждали об'єкти та цивільне населення більш ніж 40 населених пунктів. Серед них:

Львів,

Попівка,

Чугунівка,

Ладижин,

Кривий Ріг,

Запоріжжя,

Павлоград,

Нікополь.

Також ворог застосував 14 іранських дронів-камікадзе для ударів по критичній інфраструктурі в Одеській та Миколаївській областях, дванадцять з цих БПЛА знищено. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

Яка обстановка у північних регіонах

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Противник здійснював обстріли з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів:

на Сіверському напрямку – Сеньківка Чернігівської області та Середина-Буда, Нововасилівка та Сорокине Сумської області;

на Слобожанському напрямку – Стрілеча, Красне, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Стариця, Дворічна та Дворічне.

Що відбувається на Донбасі

Неспокійно було і на Сході нашої країни, зокрема:

на Краматорському напрямку – Першотравневе, Ковалівка, Терни, Ямполівка, Торське, Серебрянка, Білогорівка та Сіверськ;

на Бахмутському напрямку – Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Одрадівка, Опитне, Майорськ Спірне та Яковлівка;

на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка.

В результаті успішних дій Сил оборони України та через велику кількість поранених, на тимчасово окупованих територіях Луганської області спостерігається дефіцит медичних працівників. Щоб поповнити штати лікарень, самопроголошене керівництво регіону направило клопотання з проханням про відрядження медперсоналу з центральних та східних областей Росії.

Яка обстановка на Півдні

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріли зафіксували у населених пунктах: Велика Новосілка, Нескучне, Малі Щербаки, Оріхів і Червоне.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує обстріли позицій наших підрозділів для стримування контрнаступу по всій лінії зіткнення. Вогневого впливу зазнали райони понад 20 населених пунктів. Зокрема, Велике Артакове, Давидів Брід, Благодатівка, Сухий Ставок, Широке, Тернові Поди, Солдатське, Правдине та Мирне.

Досягнення наших ЗСУ

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Миколаївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Первомайське та Красногорівка.



Українська авіація протягом доби завдала 15 ударів. Підтверджено ураження:

13 районів зосередження озброєння та військової техніки,

а також двох систем протиповітряної оборони противника.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 12 пунктів управління, 17 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів, а також понад 20 інших важливих об'єктів ворога.

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