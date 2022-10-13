Актуальну інформацію щодо перебігу подій на фронті повідомили в Генштабі ЗСУ. Ворог обстрілює позиції українських військ уздовж лінії зіткнення, на окремих напрямках намагається проводити інженерне обладнання позицій та веде повітряну розвідку.

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Обстріли України окупантами

За даними Генштабу, протягом минулої доби російські окупанти завдали 3 ракетних ударів та 21 авіаудар по території України й 104 рази здійснювали обстріли за допомогою реактивних систем залпового вогню. Для атак росіяни використовували крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети та іранські безпілотники. Через це постраждали люди та об'єкти в понад 40 населених пунктах, серед яких:

Вінниця;

Миколаїв;

Черкаси;

Черняхів;

Білогорівка;

Спірне;

Павлівка;

Мирне;

Давидів Брід.

Майже на всіх напрямках фронту окупанти обстрілюють населені пункти з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, танків. Зокрема від ворожого вогню постраждали:

на Сіверському напрямку – Миропілля, Середина-Буда, Стукалівка та Павлівка;

на Слобожанському напрямку – Бугруватка, Гряниківка, Дворічна, Нова Вовча, Стрілеча, Уди та Червона Зоря;

на Краматорському напрямку окупанти атакують уздовж всієї лінії зіткнення, зокрема у районах Білогорівки, Зарічного, Новоєгорівки, Серебрянки, Спірного, Тернів, Торського та Ямполівки;

на Бахмутському напрямку схожа ситуація – окупанти атакують уздовж всієї лінії зіткнення, зокрема такі населені пункти як Бахмут, Бахмутське, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Нью-Йорк та Яковлівка;

на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське та Первомайське;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках постраждали 15 населених пунктів, серед яких Богоявленка, Времівка, Залізничне, Микільське, Новопіль, Новосілка та Полтавка;

на Південнобузькому напрямку окупанти обстріли понад 20 населених пунктів.

Карта бойових дій станом на 13 жовтня

Успіхи Збройних Сил

Збройні Сили України ведуть успішний контрнаступ на Сході та на Півдні нашої держави, однак на Бахмутському та Авдіївському напрямках окупанти не полишають спроб іти у наступ. Зокрема нашим військовим вдалося відбити ворожі атаки в районах 5 населених пунктів, зокрема біля:

Бахмутського;

Озарянівки;

Іванграда;

Бахмута;

Мар'їнки.

Крім того, українська авіація завдала 32 авіаудари по позиціях ворога, завдяки чому вдалося уразити 25 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 зенітних ракетних комплексів противника.

Водночас сили Протиповітряної оборони збили 4 гелікоптери ворога та 26 безпілотників.

Ракетні війська і артилерія уразили 6 пунктів управління, 7 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів. У зону вогневого ураження також потрапили позиції ворожої артилерії, радіоелектронна боротьба та інші військові цілі.

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