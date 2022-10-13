Актуальную информацию о ходе событий на фронте сообщили в Генштабе ВСУ. Враг обстреливает позиции украинских войск вдоль линии соприкосновения, на отдельных направлениях пытается проводить инженерное оборудование позиций и ведет воздушную разведку.

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Обстрелы Украины оккупантами

По данным Генштаба, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 3 ракетных удара и 21 авиаудар по территории Украины и 104 раза совершали обстрелы с помощью реактивных систем залпового огня. Для атак россияне использовали крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и иранские беспилотники. Из-за этого пострадали люди и объекты более чем в 40 населенных пунктах, среди которых:

Винница;

Николаев;

Черкассы;

Черняхов;

Белогоровка;

Спорное;

Павловка;

Мирное;

Давыдов Брод.

Почти по всем направлениям фронта оккупанты обстреливают населенные пункты из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, танков. В частности, от вражеского огня пострадали:

на Северском направлении – Мирополье, Середина-Буда, Стукаловка и Павловка;

на Слобожанском направлении – Бугроватка, Гряниковка, Двухлетняя, Новая Волчья, Стрелка, Уды и Красная Заря;

на Краматорском направлении оккупанты атакуют вдоль всей линии столкновения, в частности в районах Белогоровки, Заречного, Новоегоровки, Серебрянки, Спорного, Тернов, Торского и Ямполевки;

на Бахмутском направлении похожая ситуация – оккупанты атакуют вдоль всей линии столкновения, в частности, такие населенные пункты как Бахмут, Бахмутское, Зеленополье, Соледар, Майорск, Нью-Йорк и Яковлевка;

на Авдеевском направлении – Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Невельское и Первомайское;

в Новопавловском и Запорожском направлениях пострадали 15 населенных пунктов, среди которых Богоявленка, Времовка, Железнодорожное, Никольское, Новополь, Новоселка и Полтавка;

на Южнобужском направлении оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов.

Карта боевых действий по состоянию на 13 октября

Успехи Вооруженных Сил

Вооруженные Силы Украины ведут успешное контрнаступление на Востоке и на Юге нашего государства, однако на Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты не оставляют попыток идти в наступление. В частности нашим военным удалось отбить вражеские атаки в районах 5 населенных пунктов, в том числе возле:

Бахмутского;

Озаряновки;

Иванграда;

Бахмута;

Марьинки.

Кроме того, украинская авиация нанесла 32 авиаудара по позициям врага, благодаря чему удалось поразить 25 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 7 зенитных ракетных комплексов противника.

В то же время силы Противовоздушной обороны сбили 4 вертолета врага и 26 беспилотников.

Ракетные войска и артиллерия поразили 6 пунктов управления, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 4 боеприпаса. В зону огневого поражения также оказались позиции вражеской артиллерии, радиоэлектронная борьба и другие военные цели.

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