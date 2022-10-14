О ситуации на фронте рассказали в ежедневной сводке Генштаба ВСУ. Далее вы можете увидеть актуальную карту боевых действий.

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Россияне подтягивают резервы и обстреливают линию столкновения

Агрессор не оставляет намерений выйти на административную границу Донецкой области, а также удержание захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Для этого враг обстреливает позиции наших войск по всей линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование позиций на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Кроме того, Россия подтягивает резервы, проводит мобилизацию и вербует наемников.

За минувшие сутки оккупанты нанесли 2 ракетных и 16 авиационных ударов, более 70 раз били из реактивных систем залпового огня. Применяли крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные беспилотные летательные аппараты иранского производства.

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Украинское, Атинское, Большая Рыбица Сумской области и Николаевка Черниговской области;

– из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Украинское, Атинское, Большая Рыбица Сумской области и Николаевка Черниговской области; на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии возле населенных пунктов Стрелечья, Огирцево, Старица, Гатище, Двуречная и Гряниковка;

– из минометов, ствольной и реактивной артиллерии возле населенных пунктов Стрелечья, Огирцево, Старица, Гатище, Двуречная и Гряниковка; на Краматорском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Спирное, Терны, Заречное, Надежда, Ольговка, Торское, Белогоровка, Ямполевка и Майское;

– из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Спирное, Терны, Заречное, Надежда, Ольговка, Торское, Белогоровка, Ямполевка и Майское; на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах Белогоровки, Яковлевки, Бахмутского, Бахмута, Иванграда, Зеленополья, Соледара, Майорска, Часового Яра и Опытного;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах Белогоровки, Яковлевки, Бахмутского, Бахмута, Иванграда, Зеленополья, Соледара, Майорска, Часового Яра и Опытного; на Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Невельское, Первомайское, Золотая Нива.

– из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Невельское, Первомайское, Золотая Нива. На Новопавловском и Запорожском направлениях обстреляны районы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Времовка, Новоандреевка, Новоданиловка, Дорожнянка, Гуляйполе и Камышеваха.

обстреляны районы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Времовка, Новоандреевка, Новоданиловка, Дорожнянка, Гуляйполе и Камышеваха. На Южнобужском направлении огневое поражение получили районы населенных пунктов, что неподалеку от линии столкновения, – Никополь и Вышетарасовка.

Карта боевых действий по состоянию на 14 октября:

Успехи ВСУ

Подразделения Сил обороны за сутки отразили атаки захватчиков возле населенных пунктов Терны, Опытное, Веселое, Невельское, Одрадовка, Иванград, Бахмут, Новая Каменка и Сухой пруд.

Наша авиация нанесла 25 ударов. Поразили более 19 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 зенитных ракетных комплексов противника. ПВО сбило 5 крылатых ракет и 9 беспилотников.

Ракетные войска и артиллерия поразили 3 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов.

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