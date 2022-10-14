Про ситуацію на фронті розповіли у щоденному зведенні Генштабу ЗСУ. Далі можете побачити актуальну карту бойових дій.

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Росіяни підтягують резерви та обстрілюють лінію зіткнення

Агресор не залишає намірів вийти на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Для цього ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Крім того, Росія підтягує резерви, проводить мобілізацію та вербує найманців.

За минулу добу окупанти завдали 2 ракетних та 16 авіаційних ударів, понад 70 разів гатили з реактивних систем залпового вогню. Застосовували крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні безпілотні літальні апарати іранського виробництва.

на Сіверському напрямку – з мінометів і ствольної артилерії, в районах населених пунктів Українське, Атинське, Велика Рибиця Сумської області та Миколаївка Чернігівської області;

– з мінометів і ствольної артилерії, в районах населених пунктів Українське, Атинське, Велика Рибиця Сумської області та Миколаївка Чернігівської області; на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії біля населених пунктів Стрілеча, Огірцеве, Стариця, Гатище, Дворічна та Гряниківка;

– з мінометів, ствольної та реактивної артилерії біля населених пунктів Стрілеча, Огірцеве, Стариця, Гатище, Дворічна та Гряниківка; на Краматорському напрямку – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Спірне, Терни, Зарічне, Надія, Ольгівка, Торське, Білогорівка, Ямполівка та Травневе;

– з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Спірне, Терни, Зарічне, Надія, Ольгівка, Торське, Білогорівка, Ямполівка та Травневе; на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах Білогорівки, Яковлівки, Бахмутського, Бахмута, Іванграду, Зеленопілля, Соледару, Майорська, Часового Яру та Опитного;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах Білогорівки, Яковлівки, Бахмутського, Бахмута, Іванграду, Зеленопілля, Соледару, Майорська, Часового Яру та Опитного; на Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Невельське, Первомайське, Золота Нива.

– з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Невельське, Первомайське, Золота Нива. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріляно райони населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Времівка, Новоандріївка, Новоданилівка, Дорожнянка, Гуляйполе та Комишуваха.

обстріляно райони населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Времівка, Новоандріївка, Новоданилівка, Дорожнянка, Гуляйполе та Комишуваха. На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, – Нікополь та Вищетарасівка.

Карта бойових дій станом на 14 жовтня:

Успіхи ЗСУ

Підрозділи Сил оборони за добу відбили атаки загарбників біля населених пунктів Терни, Опитне, Веселе, Невельське, Одрадівка, Іванград, Бахмут, Нова Кам’янка та Сухий ставок.

Наша авіація завдала 25 ударів. Уразили понад 19 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника. ППО збила 5 крилатих ракет та 9 безпілотників.

Ракетні війська і артилерія вразили 3 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів.

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