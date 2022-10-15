Про ситуацію на фронті повідомив Генштабу ЗСУ у щоденному звіті. Як виглядає зараз карта бойових дій читайте у матеріалі 24 каналу.

Увага Військова допомога від США, прогрес ЗСУ на Херсонщині: хронологія 234 дня війни

Росія продовжує зосереджувати зусилля, щоб втілили в життя план виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також на утриманні захоплених районів Харківської, Луганської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

Куди намагались наступати росіяни на Донеччині

Силам оборони вдалося успішно відбити атаки противника в Донецькій області. Зокрема, в районах населених пунктів: Берестове, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Іванград, Спірне, Невельське, Мар’їнка, Білогорівка, Терни, Новомихайлівка та Красногорівка.



Карта бойових дій на Донеччині / Скриншот Deepstate

Ракетні атаки

Російські окупанти не припиняють атакувати критичну інфраструктуру та цивільні об'єкти нашої країни. Протягом доби постраждала інфраструктура та мирні громадяни населених пунктів Костянтинівка, Чумаки, Лебединське, Запоріжжя, Давидів Брід, Мирне та Очаків.

Противник використав крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні безпілотні літальні апарати іранського виробництва.

Загалом, за минулу добу, окупанти завдали 3 ракетні та 10 авіаційних ударів, здійснили до десяти обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на усіх напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

Противник здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку — з мінометів і ствольної артилерії, в районах населених пунктів Українське та Атинське Сумської області;

напрямку — з мінометів і ствольної артилерії, в районах населених пунктів Українське та Атинське Сумської області; на Слобожанському напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Огірцеве, Вовчанськ, Зелене, Стариця, Дворічна та Гряниківка;

напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Огірцеве, Вовчанськ, Зелене, Стариця, Дворічна та Гряниківка; на Краматорському напрямку — з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Першотравневе, Надія, Новоєгорівка, Ольгівка, Греківка, Ямполівка, Терни, Зарічне, Торське;

напрямку — з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Першотравневе, Надія, Новоєгорівка, Ольгівка, Греківка, Ямполівка, Терни, Зарічне, Торське; на Бахмутському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах понад п'ятнадцяти населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, Сіверськ, Білогорівка, Григорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Костянтинівка, Опитне, Іванград;

напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах понад п'ятнадцяти населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, Сіверськ, Білогорівка, Григорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Костянтинівка, Опитне, Іванград; на Авдіївському напрямку — з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Опитне, Невельське та Мар'їнка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не вів та продовжує облаштовувати позиції для оборони. Обстріляв з мінометів, ствольної та реактивної артилерії понад 20 районів населених пунктів. Серед них — Новосілка, Времівка, Новопіль, Нескучне, Золота Нива, Вугледар, Кам'янське та Білогір'я.



Ситуація на фронті на Новопавлівському напрямку / Скриншот Deepstate

Ситуація на Півдні країни

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

До теми Мінус 18 окупантів, позиції ППО і купа техніки: яких втрат зазнав ворог на Півдні

Водночас українська авіація завдала 13 ударів по окупантах на Півдні. Цілями були опорні пункти та місця зосередження живої сили, озброєння та техніки. Було уражено позиції протиповітряної оборони, пункти управління та збереження боєзапасу.

Знищено 18 військових, 2 самохідні гаубиці "Мста-С", та 2 системи "Град".