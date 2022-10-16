Актуальну інформацію щодо ситуації на фронті розповіли у Генштабі ЗСУ. Станом на 15 жовтня окупанти зосереджують свої зусилля на стримування українських військ на окремих напрямках та спробах наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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Обстріли росіян

Окупанти обстрілюють позиції українських захисників та захисниць, ведуть інженерне обладнання власних позицій та на окремих напрямках ведуть повітряну розвідку. Крім того, ворог завдає ударів по критичній інфраструктурі нашої держави та житлових будинках, що є порушенням міжнародного права та законів і звичаїв ведення війни.

Протягом минулої доби росіяни завдали 5 ракетних та 23 авіаційні удари й близько 60 разів відкривали вогонь з реактивних систем залпового вогню. Через це постраждали понад 30 українських населених пунктів, зокрема:

Нікополь;

Шахтарське;

Глушківка;

Оріхів;

Малі Щербаки;

Дмитрівка;

Білогірка;

Вугледар.

Крім того, росіяни атакували за допомогою танків, мінометів, гранатометів, ствольної та реактивної артилерії населені пункти на різних напрямках фронту:

на Сіверському напрямку окупанти обстріляли Миколаївку та Покровку;

на Слобожанському напрямку – Стрілечу, Огірцеве, Старицю, Гатище, Піщане, Кам’янку та Дворічну;

на Краматорському напрямку окупанти обстрілюють населені пункти уздовж всієї лінії зіткнення, зокрема Білогорівку, Чарівне, Малу Токмачку, Новоєгорівку, Роздолівку та Серебрянку;

на Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог веде обстріли уздовж всієї лінії зіткнення;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстріляли 15 населених пунктів, серед яких Вугледар, Времівка, Парасковіївка, Пречистівка та Щербаки;

на Південнобузькому напрямку постраждали 25 населених пунктів.

Карта бойових дій станом на 16 жовтня

Успіхи ЗСУ та відбиті атаки ворога

Збройні Сили протягом минулої доби успішно відбили атаки ворога поблизу Торського, Спірного, Берестового, Соледара, Бахмута, Мар'їнки, Невельського та побєди.

Українська авіація завдала 32 удари по ворожих позиціях, зокрема підтверджено ураження 24 районів зосередження озброєння й військової техніки. Також ППО збили 6 безпілотників та 1 вертоліт.