Актуальную информацию о ситуации на фронте рассказали в Генштабе ВСУ. По состоянию на 15 октября оккупанты сосредоточивают свои усилия на сдерживании украинских войск на отдельных направлениях и попытках наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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Обстрелы россиян

Оккупанты обстреливают позиции украинских защитников и защитниц, ведут инженерное оборудование собственных позиций и на отдельных направлениях ведут воздушную разведку. Кроме того, враг наносит удары по критической инфраструктуре нашего государства и жилым домам, что является нарушением международного права и законов и обычаев ведения войны.

За прошедшие сутки россияне нанесли 5 ракетных и 23 авиационных удара и около 60 раз открывали огонь из реактивных систем залпового огня. Из-за этого пострадали более 30 украинских населенных пунктов, в том числе:

Никополь;

Шахтерское;

Глушковка;

Орехов;

Малые Щербаки;

Дмитровка;

Белогорка;

Угледар.

Кроме того, россияне атаковали с помощью танков, минометов, гранатометов, ствольной и реактивной артиллерии населенные пункты по разным направлениям фронта:

на Северском направлении оккупанты обстреляли Николаевку и Покровку;

на Слобожанском направлении – Стрелечью, Огурцово, Старицу, Гатище, Песчаное, Каменку и Двуречную;

на Краматорском направлении оккупанты обстреливают населенные пункты вдоль всей линии столкновения, в частности Белогоровку, Чаривное, Малую Токмачку, Новоегоровку, Раздоловку и Серебрянку;

на Бахмутском и Авдеевском направлениях враг ведет обстрелы вдоль всей линии столкновения;

на Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреляли 15 населенных пунктов, среди которых Угледар, Времевка, Парасковеевка, Пречистовка и Щербаки;

на Южнобугском направлении пострадали 25 населенных пунктов.

Карта боевых действий по состоянию на 16 октября

Успехи ВСУ и отбитые атаки врага

Вооруженные Силы за прошедшие сутки успешно отбили атаки врага вблизи Торского, Спорного, Берестового, Соледара, Бахмута, Марьинки, Невельского и победы.

Украинская авиация нанесла 32 удара по вражеским позициям, в том числе подтверждено поражение 24 районов сосредоточения вооружения и военной техники. Также ПВО сбили 6 беспилотников и 1 вертолет.