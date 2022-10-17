Актуальную информацию о ситуации на фронте рассказали в Генштабе ВСУ. Оккупанты пытаются сдерживать наступление украинских войск и в то же время пытаются продвигаться на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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Российские обстрелы

Оккупанты продолжают обстрелы по всей линии столкновения, оборудование инженерных позиций. Кроме того, враг наносит удары по критической инфраструктуре и жилым домам.

За прошедшие сутки россияне нанесли 2 ракетных и 26 авиационных ударов и совершили более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Из-за атак пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе:

Белополье;

Славянск;

Павловка;

Новоселка;

Марганец;

Истинное;

Белогорка.

В течение суток оккупанты атаковали Николаевщину с помощью 15 иранских дронов, 11 из которых сбили силы ПВО.

Утром россияне нанесли ракетный удар по энергетическому объекту на Днепропетровщине и по Роменскому району Сумщины. Также оккупанты атаковали Киев с помощью иранских дронов.

Карта боевых действий по состоянию на 17 октября

Кроме того, оккупанты продолжают обстреливать прифронтовые населенные пункты из танков, минометов, гранатометов, стольной и реактивной артиллерии, в частности:

на Слобожанском направлении враг обстрелял Ветеринарное, Высокую Яругу, Волчанск, Волчанские Хутора, Гатище, Дворичное, Зеленое, Казачью Лопань, Красное и Огурцово;

на Краматорском направлении – Берестово, Петропавловку, Первомайское Харьковской области, Грековку и Новоегоровку Луганской области и Заречное, Терны, Торское и Ямполевку Донецкой области;

на Бахмутском направлении – Андреевку, Бахмут, Бахмутское, Белогоровку, Веселое, Опросное, Соледарь и Яковлевку;

на Авдеевском направлении – Бердичи, Водяное, Красногоровку, Марьинку, Невельское, Новомихайловку и Первомайское;

на Новопавловском и Запорожском направлениях – Богоявленко, Большую Новоселку, Владимировку, Угледар и Прасковьевку;

на Южнобугском оккупанты атаковали более 25 населенных пунктов, в том числе Никополь, Новокаменку на Днепропетровщине, Терновые Поды, Партизанское, Широкое Николаевской области и Мирное на Херсонщине.

Успехи ВСУ и потери оккупантов

Украинские защитники и защитницы отразили вражеские атаки в районе Торского, Спорного, Соледара, Бахмута, Майорска, Водяного, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки.

Авиация Сил обороны нанесла более 30 ударов, поразив 25 районов сосредоточения вооружения и военной техники и 6 позиций ЗРК. Также удалось сбить 15 беспилотников.

Кроме того, ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 1 позицию противовоздушной обороны и 1 склад с боеприпасами.

Стоит просмотреть – сводка Генштаба о ситуации на фронте: смотрите видео