Вражеские войска обстреливают позиции ВСУ вдоль всей линии столкновения. Кроме того, они осуществляют инженерное оборудование оборонных позиций и рубежей на отдельных направлениях, а также ведут воздушную разведку.

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Какая ситуация на главных направлениях фронта

На Волынском и Полесском направлениях сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также применение ударных БпЛА Shahed-136 с территории Беларуси;

сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также применение ударных БпЛА Shahed-136 с территории Беларуси; на Северском направлении россияне обстреляли из артиллерии разных типов Сеньковку Черниговской области и Середину-Буду и Дмитровку Сумской области;

россияне обстреляли из артиллерии разных типов Сеньковку Черниговской области и Середину-Буду и Дмитровку Сумской области; на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии били по Хатнему, Старице и Стрелечьей;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии били по Хатнему, Старице и Стрелечьей; на Купянском направлении – по районам населенных пунктов Берестово, Гряниковка, Двуречная, Котляровка, Серебрянка и Стельмаховка;

– по районам населенных пунктов Берестово, Гряниковка, Двуречная, Котляровка, Серебрянка и Стельмаховка; на Лиманском направлении враг вел огонь из разнокалиберной артиллерии по Белогоровке, Грековке, Заречному, Надежде, Новоегоровке и Тернах. Также оккупанты использовали ударные БпЛА;

враг вел огонь из разнокалиберной артиллерии по Белогоровке, Грековке, Заречному, Надежде, Новоегоровке и Тернах. Также оккупанты использовали ударные БпЛА; на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник наносил огневые поражения из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения;

противник наносил огневые поражения из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения; на Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстрелял более 15 населенных пунктов. Среди них Белогорье, Богоявленка, Угледар, Малиновка, Орехов и Шевченко;

враг обстрелял более 15 населенных пунктов. Среди них Белогорье, Богоявленка, Угледар, Малиновка, Орехов и Шевченко; на Южнобужском направлении россияне обстреливали военную и гражданскую инфраструктуру. Повреждения получили районы городов и сел вдоль линии столкновения.

Карта боевых действий в Украине / Карта Deep State Map

Как ВСУ уничтожают врага

Наши военные отразили атаки врага возле Берестового Харьковской области, а также Бахмутского, Иванграда, Клещиевки, Первомайского и Марьинки Донецкой области.

Где находится Иванград / Карта Deep State Map

Украинская авиация за сутки нанесла по врагу 22 удара. Поражения получили 18 районов сосредоточения оккупантов, опорный пункт и 3 позиции ЗРК.

Наши ракетные войска и артиллерия попали по району сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники врага, 2 объектам ПВО и артиллерии, складу боеприпасов и другим военным целям.

В то же время, российские войска обстреляли более 35 мирных населенных пунктов Украины.

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