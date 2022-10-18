Ворожі війська обстрілюють позиції ЗСУ вздовж усієї лінії зіткнення. Крім того, вони здійснюють інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках, а також ведуть повітряну розвідку.

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Яка ситуація на головних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також застосування ударних БпЛА Shahed -136 з території Білорусі;

зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також застосування ударних БпЛА Shahed -136 з території Білорусі; на Сіверському напрямку росіяни обстріляли з артилерії різних типів Сеньківку Чернігівської області та Середину-Буду і Дмитрівку Сумської області;

росіяни обстріляли з артилерії різних типів Сеньківку Чернігівської області та Середину-Буду і Дмитрівку Сумської області; на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії гатили по Хатньому, Стариці та Стрілечій;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії гатили по Хатньому, Стариці та Стрілечій; на Куп'янському напрямку – по районах населених пунктів Берестове, Гряниківка, Дворічна, Котлярівка, Серебрянка та Стельмахівка;

– по районах населених пунктів Берестове, Гряниківка, Дворічна, Котлярівка, Серебрянка та Стельмахівка; на Лиманському напрямку ворог вів вогонь з різнокаліберної артилерії по Білогорівці, Греківці, Зарічному, Надії, Новоєгорівці та Тернах. Також окупанти використовували ударні БпЛА;

ворог вів вогонь з різнокаліберної артилерії по Білогорівці, Греківці, Зарічному, Надії, Новоєгорівці та Тернах. Також окупанти використовували ударні БпЛА; на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник завдавав вогневого ураження з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення;

противник завдавав вогневого ураження з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстріляв понад 15 населених пунктів. Серед них є Білогір'я, Богоявленка, Вугледар, Малинівка, Оріхів та Шевченко;

ворог обстріляв понад 15 населених пунктів. Серед них є Білогір'я, Богоявленка, Вугледар, Малинівка, Оріхів та Шевченко; на Південнобузькому напрямку росіяни обстрілювали військову та цивільну інфраструктуру. Уражень зазнали райони понад міст та сіл вздовж лінії зіткнення.

Карта бойових дій в Україні / Карта Deep State Map

Як ЗСУ нищать ворога

Наші військові відбили атаки ворога біля Берестового Харківської області, а також Бахмутського, Іванграда, Кліщіївки, Первомайського та Мар'їнки Донецької області.

Де розташований Іванград / Карта Deep State Map

Українська авіація за добу завдала по ворогу 22 удари. Уражень зазнали 18 районів зосередження окупантів, опорний пункт й 3 позиції ЗРК.

Наші ракетні війська та артилерія влучили по району зосередження живої сили, озброєння і військової техніки ворога, 2 об'єктах ППО та артилерії, складу боєприпасів та інших військових цілях.

Водночас російські війська обстріляли понад 35 мирних населених пунктів України.

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