Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів поблизу 6 населених пунктах.

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Мовиться про:

Берестове Харківської області;

Бахмутське, Іванград, Кліщіївка, Первомайське та Мар'їнка Донецької області.

Разом з тим ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Ворог завдав 10 ракетних та 58 авіаційних ударі протягом доби. Від них постраждали понад 35 населених пунктів.

Крім того, окупанти використовували 43 безпілотні літальні апарати іранського виробництва Shahed -136, 38 з яких успішно збили українські воїни.

На різних напрямках противник здійснював обстріли. Неспокійно було:

на Сіверському напрямку – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Сеньківка Чернігівської області та Середина-Буда і Дмитрівка Сумської області;

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Хатнє, Стариця та Стрілеча;

на Куп'янському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Берестове, Гряниківка, Дворічна, Котлярівка, Серебрянка та Стельмахівка;

на Лиманському напрямку – з різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Греківка, Зарічне, Надія, Новоєгорівка та Терни. Тут ворог використовував і ударні БпЛА;

на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник завдавав вогневого ураження з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстріляв понад 15 населених пунктів. Серед них - Білогір'я, Богоявленка, Вугледар, Малинівка, Оріхів та Шевченко;

на Південнобузькому напрямку окупанти обстрілювали військову та цивільну інфраструктуру. Вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Для ведення повітряної розвідки противник здійснив понад 30 вильотів БпЛА.

Досягнення наших ЗСУ за добу

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 22 удари. Підтверджено ураження 18 районів зосередження озброєння та військової техніки, опорного пункту, а також 3 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили 3 крилаті ракети.

Ракетні війська і артилерія уразили:

пункт управління,

район зосередження живої сили,

озброєння і військової техніки,

2 об'єкти ППО та артилерії,

1 склад боєприпасів та інші військові цілі противника.

Зауважимо, що ворожа диверсійно-розвідувальна група намагалась обійти українські позиції поблизу Нової Кам'янки. Проте у стрілецькому бою диверсанти зазнали втрат і відступили на вихідні позиції.

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