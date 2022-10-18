Про найважливіші події на фронті і в тилу, які трапилися 18 жовтня, читайте у матеріалі 24 каналу.

Що було раніше Атака Києва дронами, повернення жінок з полону: хронологія 236 дня війни

04:37 Росіяни регулярно завдають ударів по критичній інфраструктурі нашої держави. Українська влада готувалася до цього, відтак серйозних колапсів на енергетичному фронті немає.

02:34 Ситуація на Півдні залишається складною, але контрольованою. Зокрема, ворожа диверсійно-розвідувальна група намагалась обійти українські позиції поблизу Нової Кам'янки, але отримала відсіч.

01:42 Міжнародний комітет Червоного Хреста не приїхав на зустріч з українською делегацією на лінії розмежування. Вони мали домогтися від російської сторони доступу до колонії в Оленівці.

00:12 Пентагон розглядає можливість фінансування Starlink в Україні. Такі думки лунають і в Євросоюзі. Тим часом Ілон Маск заявив, що "відкликав запит".

00:06 У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. На Півдні повідомили про роботу протиповітряної оборони.

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