Про найважливіші події на фронті і в тилу, які трапилися 17 жовтня, читайте у матеріалі 24 каналу. Ми зібрали все, що вам потрібно знати.

Що було раніше Обстріл Дніпропетровщини, успіх ЗСУ на Запоріжжі: хронологія 235 дня війни

06:12 У частині регіонів знов заявили про небезпеку авіаудару. Сирени повітряної тривоги завили на Півдні та в центральних областях України.

04:32 Херсон вкрай переповнений мобілізованими з Росії. Як правило, їх перевозять баржами із Голої Пристані – в основному, окупанти використовують цивільний транспорт.

03:31 У багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Цього разу "почервоніли" на мапі регіони на Півдні та Сході.

00:33 Російські окупанти запустили дрони-камікадзе по Миколаєву. 3 безпілотники Shahed-136 влучили в об'єкти промислової інфраструктури. Також є влучання у фармацевтичний склад. На місцях прильотів працюють рятувальники.

00:18 У Білорусі вже помітні перші кроки до мобілізації, яку Лукашенко називає "зборами" у зв'язку з "терористичною загрозою" Білорусі. У країну вже почали прибувати російські авіаційні підрозділи, працівникам МНС можуть видати зброю. Окрім того, у Білорусі перевіряють об'єкти, які можна використати як укриття.

00:12 Українські військові лише за 1 годину збили 11 ворожих дронів-камікадзе. 9 Shahed-136 ліквідували Повітряні сили, а ще по одному – нацгвардійці та тероборонівці. Російська авіація так і не долетіла до свого місця призначення на Півдні.