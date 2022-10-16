Про головні події на фронті, в тилу та міжнародній арені – читайте у матеріалі 24 каналу. Ми зібрали все найважливіше за 16 жовтня.

Що було раніше У Білорусь прибули окупанти, обстріл об'єкта енергетики на Київщині: головне на 234 день війни

05:29 Російський опозиціонер та політолог Аббас Галлямов розповів, у Росії починають раптово помирати військові комісари або спалахувати військкомати. Можливо, це пов'язано зі збільшенням протестних настроїв.

02:51 У військовій частині у Бєлгороді сталася стрілянина. Мобілізовані, які не хотіли їхати в Україну й ставати там "двохсотими", раптом збунтувалися.

01:50 У ніч на 16 жовтня у багатьох областях України оголосили про тривогу. Людей закликали негайно йти в укриття цивільного захисту.

00:17 У Білорусі поширили чергову порцію проросійської пропаганди. Зокрема, там традиційно за методичками Путіна лякають Європу холодною зимою.

00:12 Лікар врятували 14-річного Влада з Лиману, якого дістали з-під завалу будинку після російської атаки. Коли хлопчик малював, на нього обвалилася стеля. Зараз дитина не може самостійно їсти та ходити: усе тому, що численні уламки пошкодили хлопцеві живіт та хребет. Попереду у врятованого – низка реконструктивних втручань та ще щонайменше пів року реабілітації.

Варте уваги – Карта бойових дій на фронті від Олексія Арестовича: дивіться відео