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Днем раніше День Захисників, загроза нових ракетних ударів: хронологія 233 дня війни

05:52 Українська авіація завдала 13 ударів по окупантах на Півдні. Захисники уразили позиції протиповітряної оборони, пункти управління та збереження боєзапасу. Підтверджено ліквідацію 18 окупантів, знищення самохідних гаубиць "Мста-С", 2 РСЗВ "Град", 1 гармату 203 калібру "Піон", 4 одиниці автобронетехніки та 1 склад з боєприпасами в Бериславському районі. Також є багато пошкодженої техніки.

02:42 У Міноборони США підтвердили, що дійсно отримували лист від компанії SpaceX Ілона Маска. Від подробиць розмови у Пентагоні утримались, проте зауважили, що шукають різні рішення проблеми.

01:30 Вашингтон обіцяє запровадити жорсткі санкції проти всіх компаній, фізичних осіб та країн, які постачають боєприпаси або будь-яким чином підтримують військово-промисловий комплекс Росії.

01:11 Українські інженери відновили резервне живлення ЗАЕС. Станція двічі за тиждень тимчасово втрачала підключення до високовольтної лінії внаслідок обстрілів.

00:51 Джо Байден погодив виділення Україні нової військової допомоги на суму 725 мільйонів доларів. Пакет включатиме різноманітні боєприпаси, зокрема до HIMARS та артилерії, військові автомобілі HMMWV, протирадіаційні ракети, протитанкову зброю, медичні препарати тощо.

00:48. За даними Пентагону, українські війська поступово прогресують в південній частині Херсонщини, відновлюючи контроль над більшою частиною території, раніше окупованої Росією. Зокрема наші військові вже можуть бити стандартною артилерією й не покладатися лише на РСЗВ.