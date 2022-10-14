Ми зібрали детальну інформацію про основні події, які трапилися впродовж дня. Більше – читайте у матеріалі 24 каналу.

Увага Обстріл Миколаєва та Львівщини, атака Київщини дронами-камікадзе: хронологія 232 дня війни

13:45 Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Росія з початку повномасштабного вторгнення випустила по Україні понад 1 тисячу високоточних ракет, найчастіше "Іскандер".

До 24 лютого Росія мала 900 ракет типу "Іскандер", з яких залишилося 124.

Всього у Росії залишається 609 високоточних ракет.



Росія випустила по Україні 1235 ракет / Інфографіка Олексія Резнікова

13:38 В ОК "Південь" повідомили, що у Чорному морі наразі перебуває 3 російські кораблі, один з яких – підводний, а це близько 20 ракет. Примітно, що на початку так званих хвиль масованих ракетних ударів росіяни "вигнали" у море 6 кораблів, на яких було розміщено 40 ракет типу "Калібр".

13:20 Після масованих атак по містах України НАТО вибудовує систему протиповітряної оборони, щоб захистити небо над Україною та країнами учасниками Альянсу.

13:10 Морський піхотинець Михайло Діанов – звільнений з російського полону, на лікування якого українці зібрали понад 23 мільйони гривень, вирішив передати гроші на лікування побратимів.

12:40 Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Серед тем для обговорень, були кроки зі звільнення українських територій.

12:37 Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Запоріжжі 9 жовтня, коли майже вщент було зруйновано дев'ятиповерхівку, зросла до 13.

12:23 Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що російські окупанти не зможуть втримати тимчасово захоплений Херсон. Українські військові відвоюють його ще восени.

12:22 Monobank спільно з платформою United24 і блогером Ігорем Лаченковим запустили збір коштів на "ловця іранських дронів" – це кодова назва системи протидії дронам, яка допоможе знищувати ворожі БПЛА. Ось посилання на Банку. За донат можна виграти браслет із металу з "Азовсталі", із підписом Залужного.

12:10 Президент Володимир Зеленський ушанував пам'ять воїнів, які віддали життя, захищаючи рідну землю у День захисників і захисниць України.

У Києві Зеленський ушанував пам'ять воїнів, які віддали життя, захищаючи Україну / фото Офіс Президента

11:55 У багатьох областях України лунали сирени. Людей просили зважати на небезпеку та спускатись в укриття. Ракетна загроза була у центральних, південних та деяких північних регіонах. Однак близько 12:20 у більшості регіонів пішли відбої.

11:47 Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив про прогрес у створенні захисної зони для Запорізької АЕС.

10:56 Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний подякував нашим військовим за службу та привітав з Днем захисників і захисниць. Він наголосив, що українські захисники витримали потужний удар і тепер повертають своє.

10:26 На війні в Україні загинув американський доброволець Дейн Партрідж з позивним "Птах". Йому було 34 роки. Без батька залишились п'ятеро дітей.

10:18 У Великій Британії розкритикували президента Франції Еммануеля Макрона, який "розкрив карти" щодо відповіді Заходу на ймовірний ядерний удар Росії по Україні. У НАТО вважають, що коментарі Макрона загрожують "принципам стримування".

09:58 У Рівненській області скоротили час комендантської години. З понеділка можна буде перебувати на вулицях та пересуватись на автомобілях до 12 ночі, а триватимуть обмеження до 5 години ранку.

09:45 В окупованому Херсоні російські військові вбили диригента Юрія Керпатенка. Окупанти розстріляли диригента Херсонського музично-драматичного театру імені Миколи Куліша у власному будинку.

09:29 Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що в Росії залишилося трохи більше чверті високоточних ракет із усього запасу, який був на початок вторгнення в Україну в лютому.

09:10 ЗСУ ліквідували вже 64 300 російських загарбників. Упродовж останньої доби вдалось знищили 500 окупантів. Також захисники знищили понад сотню російських артилерійських систем та збили 17 безпілотників.



Втрати ворога станом на 14 жовтня / Фото Генштаб ЗСУ

09:00 Обласні військові адміністрації повідомили про ситуацію в регіонах.

Так, відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Одеській, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Чернігівщині, Кіровоградщині, Житомирщині та Київщині.

Неспокійно було у Запоріжжі, зранку ворог поцілив трьома ракетами С-300 в об'єкти інфраструктури. На місці влучань виникли пожежі.

Сумщина: вночі Дружбівську громаду обстрілювали з реактивної артилерії (10 прильотів).

На Дніпропетровщині ворог обстріляв Нікопольський та Синельниківський райони.

Ворог продовжує терор мирного населення Харківщини:

Ракетний удар зафіксовано у Холодногірському районі. Внаслідок обстрілу на дорозі з'явилася вирва, потерпілих немає.

В Чугуївському районі ракетними ударами пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Також вчора ввечері — 4 ракетних удари, Слобожанська ОТГ.

Протягом доби ворог масовано обстрілював м. Куп'янськ та населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів.

За минулу добу з пораненнями госпіталізовано 6 людей в Куп'янському районі, в тому числі 16-річний хлопець, в Чугуївському районі — один госпіталізований, в Ізюмському поранення зазнав ще один хлопець 16 років.

Луганщина: ЗСУ за минулу добу завдала 25 ударів. Підтверджено ураження більш як 19 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника.

Донеччина: вночі – обстріл Костянтинівки, зруйновано під'їзд багатоповерхівки. Щодо постраждалих інформація уточнюється. Вночі також зафіксовано обстріли селищ Піски, Невельське, Водяне, Первомайське.

Миколаївщина: тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Сьогодні зранку під час обстрілів одного з населених пунктів громади було пошкоджено об'єкти торгівлі та адміністративні будівлі. Минулось без жертв та постраждалих.

Також вчора ввечері були обстріли околиць села Інгульської громади.

Херсонщина: тривають активні бойові дії. Окупаційні війська продовжують обстрілювати мирні населені пункти, ворог вкотре з важкої артилерії та безпілотників атакував Бериславський район.

Водночас триває відновлення деокупованих населених пунктів Херсонщини. Люди отримують гуманітарну допомогу, грошові виплати, а відповідні служби ремонтують світло та мобільний зв'язок. Працюють, рятувальники, правоохоронці та вибухотехніки.

08:29 Компанія Ілона Маска SpaceX може припинити фінансування надання супутникового зв'язку Starlink в Україні. У компанії просять Пентагон взяти на себе витрати.

08:27 До тимчасово окупованого Криму прибули близько 400 бойовиків-іноземців, яких Росія планує використати на війні проти України.

08:20 14 жовтня Україна відзначає День захисників і захисниць. Президент Володимир Зеленський записав звернення, у якому подякував усім, хто бореться за нашу державу.

Привітання Зеленського із Днем захисника і захисниць України: відео

Також попередньо Зеленський подякував захисникам та захисницям України щемливим відео.

08:17 Начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що на Донеччині знайшли тіла 4 цивільних, які загинули раніше: 2 у Лимані та 2 у Яковлівці. Ще 6 людей за вчора отримали поранення.

08:06 У Росії повідомили про перші випадки загибелі в Україні нових мобілізованих – це викликало нову хвилю критики на адресу військового командування.

07:47 Військові попередили, що сьогодні, у День захисника України російські військові можуть завдавати чергових масованих ракетних ударів. Тож українців просять не ігнорувати сигналів про повітряну тривогу.

07:45 Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що вночі ворог з "Градів" обстріляв Нікопольський район, скерували по мирним громадам і дрони. Попередньо – без жертв.

07:27 Окупанти усю ніч атакували Дніпропетровську область з різної зброї. За даними голови ОВА Валентина Резніченко, у Синельниківському районі ворог обстріляв Межівську громаду. Поранений 51-річний чоловік.

Захисники з повітряного командування "Схід" знищили над Дніпровським та Нікопольським районами 4 дрони-камікадзе.



Наслідки обстрілу Дніпропетровщини / Фото Валентин Резніченко

07:18 Генштаб ЗСУ опублікував ранкове зведення, що ситуації на фронті, головне:

Підрозділи Сил оборони відбили атаки противника у напрямках населених пунктів Терни, Опитне, Веселе, Невельське, Одрадівка, Іванград, Бахмут, Нова Кам’янка та Сухий ставок.

Авіація завдала 25 ударів. Підтверджено ураження більш як 19 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника.

Наші підрозділи протиповітряної оборони збили 5 крилатих ракет та 9 БпЛА.

Ракетні війська і артилерія за добу уразили – 3 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів, 1 станцію радіоелектронної боротьби.

06:56 В ОК "Південь" повідомили, що на Південнобузькому напрямку ситуація стабільно складна, але контрольована. Ворог двічі атакував позиції українських захисників у районі Давидова Броду.

Водночас авіаудари ЗСУ були у 3,5 раза більші за кількістю, а також у десятки разів ефективнішими, якщо говорити про ефективність.

05:20 Російські військові завдали чергового удару по Запоріжжю. Ворог влучив в об'єкти інфраструктури.

04:38 Ситуація в медичній сфері на тимчасово окупованих територіях критична. Зокрема, з Мелітополя, за словами мера міста Івана Федорова, виїхала більшість лікарів, а ліків не вистачає.

02:23 Олександр Лукашенко, ймовірно, проводить в Білорусі приховану мобілізацію – під виглядом перевірки військової придатності.

Також повідомляють, що Лукашенко провів низку нарад із силовиками та запровадив режим контртерористичної операції.

02:16 Росіяни у країнах колишнього СРСР стали регулярно звертатися до посольств України з пропозицією допомогти влаштувати теракти – це чергова провокація росіян, практично всі, хто звертався, в минулому були представниками російських силових структур і спецслужб.

01:35 Росія перекинула стратегічні бомбардувальники, здатні нести ядерні заряди, до кордону Норвегії. Країна-агресорка розмістила їх на російській авіабазі Оленья на Кольському півострові, норвезькі ЗМІ із посиланням на супутникові знімки компанії Planet Labs.

Planet Labs зафіксував один літак Ту-160 (вважається найбільшим бомбардувальником у світі) на злітній смузі авіабази.



Російські літаки на авіабазі / Фото Planet Labs

00:58 Ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що не вважає помилковим своє рішення збільшити закупівлю природного газу у Росії. За її словами, тоді це було вигідніше за скраплений природний газ. Ба більше, вона назвала Росію надійним постачальником енергоносіїв.

00:14 Російські окупанти знову атакували Харків та область. Загарбники знову пошкодили критичну інфраструктуру області, можливі тимчасові знеструмлення. По місту було щонайменше два прильоти.