Ми зібрали детальну інформацію про основні події, які трапилися впродовж дня. Більше – читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Україна отримає більше ППО, нова атака дронів-камікадзе: хронологія 231 дня війни

06:02 Російські окупанти атакували дронами-камікадзе Макарівську громаду Київської області. На місці події працюють рятувальники. Жертв і постраждалих серед населення, на щастя, немає.

03:20 Французький президент Еммануель Макрон заявив, що він і далі продовжуватиме зідзвонюватися з очільником Кремля Владіміром Путіним. Політик не припинятиме комунікацію з агресором після масових ракетних обстрілів України.

02:41 Росіяни вкотре обстріляли Миколаїв. Ворожа ракета влучила у 5-поверховий житловий будинок. 2 верхні поверхи зруйновані повністю, а решта – завалені. У міськраді пообіцяли надати більше інформації зранку. За даними місцевих телеграм-каналів, під завалами можуть бути люди.

00:36 Президент Володимир Зеленський озвучив МВФ і Світовому банку потреби України на наступний рік:

38 мільярдів доларів для покриття дефіциту держбюджету у 2023 році;

17 мільярдів доларів для відбудови критичної інфраструктури в межах RDNA.

Також Києву потрібні цільові кредити, щоб відбудувати електроенергетичну інфраструктуру та розширити експорт у Європу.

00:23 На Вінниччині зазнав аварії український винищувач, який виконував бойове завдання з ліквідації дронів-камікадзе. Пілот вчасно катапультувався, то ж з ним все в порядку. Перед тим він збив 5 Shahed-136, а напередодні – 2 ворожі крилаті ракети.

00:01 Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів, що в області повністю відключені від електропостачання 7 633 абоненти. Енергосистема нестабільна, тому можливі аварійні відключення. Чиновник пообіцяв, що при таких відключеннях відсутність світла триватиме не більше ніж 2 години поспіль.