Про перемоги та досягнення на дипломатичному і військовому фронті, а також загальну ситуацію в країні – читайте у матеріалі 24 каналу.

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04:35 У Росії коктейлями Молотова закидали місцеву адміністрацію. Сталося це у Челябінській області. На тлі невдоволенням частковою мобілізацією могла згоріти споруда у місті Бакал.

01:18 Вдруге за ніч у багатьох областях України лунала повітряна тривога. Нагадуємо, що ризик ракетних ударів усе ще дуже високий. Тож не ігноруйте сирени та вирушайте до укриття щойно вони пролунають.

00:31 Місцеві кореспонденти повідомили, що у Миколаєві пролунали звуки вибухів. Станом на 06:00 ані міський голова, ані глава ОВА жодної інформації щодо цього не повідомляли.

00:25 Міністр оборони Олексій Резніков озвучив хороші новини. Він наголосив на тому, що в Україні почалася нова ера ППО. Наша держава вже отримала систему IRIS-T з Німеччини. Невдовзі прибудуть також NASAMS зі США.

00:14 Ніч проти 12 жовтня неспокійно почалася для мешканців Запоріжжя. У місті лунали звуки, схожі на вибухи. Через кілька хвилин глава ОВА Олександр Старух підтвердив, що ворог завдав ракетного удару по обласному центру. Згодом додаткову інформацію надав секретар міської ради Анатолій Куртєв. Він зазначив, що внаслідок обстрілів у житлових будинках вилетіли вікна, а також двері.