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Варте уваги ЗСУ вдарили по ворожих ППО і мінуснули понад 170 окупантів: втрати росіян на Півдні

06:08. Зранку 11 жовтня окупанти знову вгатили по Запоріжжю. Наразі у місті лунає повітряна тривога. Як повідомив Олександр Старух, цілями ворога стали об’єкти інфраструктури. Інформація щодо руйнувань і постраждалих з’ясовується.

04:13. Ліз Трасс на найближчій зустрічі G7 запропонує скликати екстрений саміт НАТО. Таке рішення прем'єр-міністерка Великої Британії прийняла на тлі масової атаки Росії на Україну.

01:42. Уночі 11 жовтня у багатьох областях пролунали сирени, які сповістили про повітряну загрозу. Причиною став ризик чергових ракетних ударів росіян. Сирени пролунали у: Сумській, Харківській, Полтавській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Одеській, Вінницькій областях.