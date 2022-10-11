Окупанти на Півдні зосередилися на обороні та утриманні захоплених раніше територій. Водночас Збройні Сили завдають ударів по позиціях ворога та завдають йому серйозних втрат.

Зверніть увагу Помилка, до якої Кремль вдався через успіхи ЗСУ, – Резніков про важливий аспект масових ударів

Росіяни продовжують обстріли населених пунктів

Протягом доби 10 жовтня окупанти обстрілювали позиції наших захисників та захисниць, прифронтові населені пункти та об'єкти інфраструктури в тилових районах. Для атак окупанти використовували авіацію, реактивні системи залпового вогню, важку артилерію та міномети. Також ворог для розвідки та коригування вогню використовує безпілотники.

Росіяни парою гелікоптерів К-52 атакували позиції ЗСУ. На щастя, втрат немає.

Крім того, росіяни атакували південні регіони країни:

У Криворізькому районі Дніпропетровщини ворожі ракети знищили 2 трансформаторні підстанції. Ліквідація наслідків атаки триває.

Надвечір росіяни атакували Кривий Ріг іранськими дронами-камікадзе Shaheed 136, які були націлені на об'єкти критичної інфраструктури. Однак силам ППО вдалося знищити усі безпілотники;

Також 4 іранські дрони сили ППО знищили біля Канева на Черкащині;

Окупанти обстріляли з "Градів" Куцурубську громаду на Миколаївщині. Вогонь вели з Кінбурнської коси. На щастя, жертв немає;

Втрати ворога на Півдні за минулу добу

Українська авіація завдала 4 авіаудари по позиціях росіян, зокрема по їхній ППО.Поблизу Дудчан і Червоного у Бериславському районі на Херсонщині вдалося "приземлити" 2 безпілотники "Орлан-10" та відправити у вічний політ російський штурмовик Су-25.

Крім того, ракетно-артилерійські підрозділи виконали 205 вогневих завдань.

Ну і до найприємнішого – за минулу добу на Півдні окупаційні війська втратили:

174 особи з особового складу;

2 гаубиці "Мста-Б";

12 одиниць автомобільної та броньованої техніки;

2 танки;

2 міномети;

2 склади боєкомплектів.

Також наші захисники та захисниці пошкодили 5 одиниць автомобільної й броньованої техніки ворога та крупнокаліберну гармату "Гіацинт-Б".

Загроза ракетних обстрілів

За даними ОК "Південь" біля берегів тимчасово окупованого Криму маневрують 6 осійських бойових кораблів. У готовності до запуску з Чорного моря окупанти тримають 16 крилатих ракет "Калібр" на 2 надводних носіях.

Тому українців наполегливо закликають реагувати на всі сигнали повітряної тривоги, але водночас зберігати спокій та дотримуватися алгоритму дій на випадок загрози ракетного обстрілу.

Цікаво – Україна отримає ЗРК IRIS-T: дивіться відео