Адже Росія й раніше била ракетами по цивільній інфраструктурі України. Однак сьогоднішня масивна атака красномовно свідчить про розгубленість і знервованість ворога.

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Росія вдарила й по своїм поплічникам на Заході

Перше, на що звернув увагу Олексій Резніков, це те, що Москва не досягла жодної військової мети цим обстрілом. Натомість вона розлютила українців, а захисники та захисниці нашої держави отримали додаткову мотивацію швидше вигнати ворога, адже він обстрілює міста в тилу, де живуть їхні близькі.

Ба більше, це вкотре нажахало Захід людожерськими амбіціями Кремля. Тепер непотрібні жодні додаткові аргументи, щоб доводити, що Росія – це держава-терорист та держава-спонсор тероризму. А відтак усі, хто після цього спробує співпрацювати з нею чи заперечуватиме "статус" цієї країни – будуть мати очевидні проблеми з аргументацією своєї позиції.

Також цією атакою Росія поставила під удар своїх прихильників, які пробували просувати меседжі Кремля у цивілізованому світі. Адже вони тепер повинні або засудити дії Кремля, або підтримати їх. Промовчати не вийде, адже уникнення чіткої позиції буде фактичною підтримкою цих злочинів.

Так само у російських діячів, які не схвалюють ці злочини, лишилося зовсім мало часу, що проявити свою незгоду і відмежуватися публічно. Бо потім доведеться ділити відповідальність,

– зазначив Олексій Резніков.

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Масований обстріл матиме для Росії руйнівні наслідки

Росія спростила роботу й українських дипломатів, яким останнім часом у розмовах з партнерами доводилося шукати способи не допустити "втоми" від України. Цей масований удар по десятках міст знову вивів тему неспровокованої війни Росії "на перші шпальти". Він вкотре нагадав світові про звірства, на які може піти Кремль, якщо чимось не задоволений. А також про те, що Росія не є тим "миротворцем", якого пробує вдавати.

Росіяни все зробили за нас. Вони чітко показали, що свідомо влаштовують гуманітарну кризу, яка вдарить не тільки по Україні, а по всій Європі,

– підкреслив Резніков.

Цей удар, який був націлений зокрема на знищення інфраструктури життєзабезпечення, може спровокувати нові хвилі біженців. Сотні тисяч людей, які повернулися з Європи, можуть бути змушені знову шукати там порятунку. А це мільйони українців.

Адже, як нагадав міністр оборони України, руйнування енергосистеми – це питання:

опалення,

їжі,

води,

каналізації,

хвороб тощо.

Це те – що безпосередньо стосуватиметься життя мешканців тих країн, куди подадуться біженці з України. І на цьому тлі значно простіше буде пояснювати, навіщо Україні потрібна додаткова зброя, насамперед – засоби ППО та ПРО. І при тому – швидко. А значить найближчими днями під час зустрічей у форматі "Рамштайну" та у штаб-квартирі НАТО українським дипломатам буде потрібно менше слів.

Росіяни самі роблять, щоб максимально розширити перелік законних цілей для нейтралізації ризиків,

– підсумував міністр оборони.

Масований удар Росії: що відомо

Росія завдала ракетних ударів по 20 населених пунктах України. Для втілення свого злочину країна-терористка випустила понад 80 ракет.

На жаль, станом на 22:00 10 жовтня відомо, що через агресію Кремля загинули 14 людей, а 97 – поранені чи травмовані.

На тлі чуток, що президента України терміново вивезли з Києва, Володимир Зеленський звернувся до українців з центру столиці. Він заявив, що в російських окупантів є дві мішені: енергооб'єкти по всій країні та люди. Також він запевнив, що терор неминуче отримає відповідь.

Також президент домовився з канцлером Німеччини про скликання термінового засідання G7. На ньому запланований виступ Зеленського.

На жаль, така атака Росії може бути не останньою. Зокрема про це повідомив заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв.

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