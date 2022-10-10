Про це 24 каналу сказав експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. Він зауважив, що у Євросоюзу ще залишаються інструменти реагування, але вони дуже складні в ухваленні.

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Як відреагував Захід на ракетний удар Росії

Краєв зазначив, що реакція Заходу на масовану ракетну атаку Росією українських міст могла би бути жорсткішою. Ми отримали хороший стабільний мінімум. Адже посольства цих країн не запанікували та продовжили працювати, незважаючи на ракетні обстріли.

Якщо казати про реакцію Західних країн, поставимо умовний "плюс" Євросоюзу, який одразу відреагував тим, що буде більше саме збройної допомоги від нього,

– сказав політолог.

За його словами, подібно можна оцінити дії Німеччини, яка заявила, що буквально днями надасть Україні нові комплекси протиракетної та протиповітряної оборони.

Чи достатньою була реакція США

Краєв зауважив, що США цього разу відреагували радше стримано. З їхнього боку пролунало хороше повідомлення про нові законопроєкти. Така реакція була правильною, але можна було очікувати більшого. Однак треба розуміти, що у американців зараз дещо інший порядок денний пішов.

Вони готуються до проміжних виборів. Україна, звісно, є важливою тематикою проміжних виборів, до того ж треба сказати для обох партій. Вони погоджуються в тому, що Україні треба допомагати,

– наголосив політолог.

Хоча, зауважив він, є умовна група трампістів, які проти того, що надавати допомогу Україні. Але на загальному тлі вони відіграють дуже мале значення. Тому зрештою для кожної партії Україна може стати виграшною історією.

Водночас, за словами Краєва, з погляду американців, реагувати зараз на те, що робить Путін, – це піддатися на його шантаж. США розуміють, що тепер глава Кремля безповоротно став терористом. А для терористів найкраще, коли реагують на їхні спроби залякування.

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Чи багато інструментів реагування має ЄС

Краєв заявив, що у Євросоюзу ще залишаються інструменти реагування, але вони дуже складні в ухваленні. Тобто шанси їх застосувати є доволі незначними.

Політолог зауважив, що раніше запроваджені сьомий і восьмий пакети санкцій не закрили "дірки", які дозволяли росіянам їх обходити.

Тобто у європейців є санкційні інструменти, які вони можуть використати. Просто, умовно кажучи, через деяких європейцями досі не можемо говорити про кінцеві інструменти, які, дійсно, зможуть до кінця задавити Росію,

– наголосив він.

Тобто, резюмував політолог, з ухваленням цих антиросійських санкцій досі залишаються доволі великі політичні проблеми.

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