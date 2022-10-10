Ведь Россия и раньше была ракетами по гражданской инфраструктуре Украины. Однако сегодняшняя массивная атака красноречиво свидетельствует о растерянности и нервозности врага.

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Россия ударила и по своим приспешникам на Западе

Первое, на что обратил внимание Алексей Резников, это то, что Москва не достигла никаких военных целей этим обстрелом. Зато она разозлила украинцев, а защитники и защитницы нашего государства получили дополнительную мотивацию поскорее изгнать врага, ведь он обстреливает города в тылу, где живут их близкие.

Более того, это в очередной раз напугало Запад людоедскими амбициями Кремля. Теперь не нужны дополнительные аргументы, чтобы доказывать, что Россия – это государство-террорист и государство-спонсор терроризма. Следовательно, все, кто после этого попытается сотрудничать с ней или будет отрицать "статус" этой страны, будут иметь очевидные проблемы с аргументацией своей позиции.

Также этой атакой Россия поставила под удар своих поклонников, пытавшихся продвигать месседжи Кремля в цивилизованном мире. Они ведь теперь должны либо осудить действия Кремля, либо поддержать их. Умолчать не получится, ведь избегание четкой позиции будет фактической поддержкой этих преступлений.

Так же у российских деятелей, не одобряющих эти преступления, осталось совсем мало времени, что проявить свое несогласие и отмежеваться публично. Потому что потом придется делить ответственность,

– отметил Алексей Резников.

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Массированный обстрел будет иметь для России разрушительные последствия

Россия упростила работу и украинских дипломатов, которым в последнее время в разговорах с партнерами приходилось искать способы не допустить усталости от Украины. Этот массированный удар по десяткам городов снова вывел тему неспровоцированной войны России "на первые полосы". Он еще раз напомнил миру о зверствах, на которые может пойти Кремль, если чем-то не доволен. А также о том, что Россия не является тем "миротворцем", которого пытается притворяться.

Россияне все сделали за нас. Они четко показали, что сознательно устраивают гуманитарный кризис, который ударит не только по Украине, но и по всей Европе.

– подчеркнул Резников.

Этот удар, нацеленный в частности на уничтожение инфраструктуры жизнеобеспечения, может спровоцировать новые волны беженцев. Сотни тысяч вернувшихся из Европы могут быть вынуждены снова искать там спасения. А это миллионы украинцев.

Ведь, как напомнил министр обороны Украины, разрушение энергосистемы – это вопрос:

отопления,

пищи,

воды,

канализации,

болезней и т.д.

Это то, что будет непосредственно касаться жизни жителей тех стран, куда подадут беженцы из Украины. И на этом фоне гораздо проще будет объяснять, зачем Украине нужно дополнительное оружие, прежде всего – средства ПВО и ПРО. И при этом – быстро. А значит, в ближайшие дни во время встреч в формате "Рамштайна" и в штаб-квартире НАТО украинским дипломатам потребуется меньше слов.

Россияне сами делают, чтобы максимально расширить перечень законных целей для нейтрализации рисков,

– подытожил министр обороны.

Массированный удар России: что известно

Россия нанесла ракетные удары по 20 населенным пунктам Украины. Для воплощения своего преступления страна-террористка выпустила более 80 ракет.

К сожалению, по состоянию на 22:00 10 октября известно, что из-за агрессии Кремля погибли 14 человек, а 97 – ранены или травмированы.

На фоне слухов, что президент Украины срочно вывезен из Киева, Владимир Зеленский обратился к украинцам из центра столицы. Он заявил, что у российских захватчиков есть две мишени: энергообъекты по всей стране и люди. Также он заверил, что террор неизбежно получит ответ.

Также президент договорился с канцлером Германии о созыве срочного заседания G7. На нем запланировано выступление Зеленского.

К сожалению, такая атака России может быть не последней. В частности, об этом сообщил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

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