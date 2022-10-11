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Достойное внимания ВСУ ударили по вражеским ПВО и минуснули более 170 оккупантов: потери россиян на Юге

06:08. Утром 11 октября оккупанты снова обстреляли Запорожье. В городе звучит воздушная тревога. Как сообщил Александр Старух, целями врага стали объекты инфраструктуры. Информация о разрушениях и пострадавших выясняется.

04:13. Лиз Трасс на ближайшей встрече G7 предложит созвать экстренный саммит НАТО. Такое решение премьер-министр Великобритании приняла на фоне массовой атаки России на Украину.

01:42. Ночью 11 октября во многих областях прозвучали сирены, сообщившие о воздушной угрозе. Причиной стал риск очередных ракетных ударов россиян. Сирены прозвучали в Сумской, Харьковской, Полтавской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Одесской, Винницкой областях.