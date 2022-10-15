Відповідну інформацію повідомили в диверсифікованому енергетичному холдингу Київські електромережі 15 жовтня. Це трапилось після того, як Росія вранці 15 жовтня знову атакувала об'єкт енергетичної інфраструктури на Київщині.

Зауважте Аварійні відключення світла у Києві та області: назвали приблизний час

У Києві подекуди можуть вимикати світло

Київські електромережі опублікували перелік вулиць, де за потреби будуть тимчасові стабілізаційні відключення.

Варто зауважити, що відключення буде тільки тоді, якщо у НЕК Укренерго виникне потреба збалансувати енергосистему станом на 15 жовтня 2022 року.

Де можуть відключати електрику: перелік вулиць

Варто зазначити, що у документі компанії мовиться про 2021 рік, проте це одруківка і ДТЕК її виправить на 2022 рік.

Тимчасові стабілізаційні відключення можуть розпочатися в вечірні години і триватимуть, поки не зменшиться навантаження на енергосистему і держенергокомпанія її не стабілізує,

– мовиться в повідомленні.

Також компанія попередила, що про час можливого відключення та відновлення постачання світла повідомлять додатково.

Людей знову закликали економити світло

У компанії заявили, що для підтримки енергосистеми всім жителям Києва варто зменшити споживання електроенергії до мінімуму, а саме:

не вмикати енергоємні прилади;

максимально знизити споживання електрики ввечері з 18:00 до 23:00;

бізнес-клієнтів обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів.

Ці прості кроки допоможуть знизити необхідність відключень та кількість відключених клієнтів. Наразі це найкраща підтримка енергетиків, котрі в режимі 24/7 роблять все можливе, щоб кожен вдома мав світло,

– закликали в компанії.