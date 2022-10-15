У суботу, 15 жовтня, з високою ймовірністю ці відключення відбудуться в пікові години. Зокрема, ввечері з 18:00 до 23:00.

До теми Житомирську, Київську, Черкаську і Чернігівську області закликали економити світло: в які години

У Києві може не бути світла з 18:00 до 23:00

Через складність пошкоджень інфраструктури, відключення можуть відбуватися більше, ніж 4 години. Водночас точний термін відключення буде залежати від стану енергосистеми та розпоряджень НЕК Укренерго.

Список вулиць, яких стосується відключення, буде розміщений на сайті та соцмережах ДТЕК Київські електромережі.

Мешканців Києва закликають ввечері з 18:00 до 23:00 помірно споживати електроенергію для того, щоб підтримати енергосистему. Бізнес-клієнтів просять обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів тощо.

В "Укренерго" пояснили, чому просять економити світло

В "Укренерго" розповіли, що експлуатують та обслуговують магістральні електромережі – великі "автобани", якими на довгі відстані передається струм великої напруги.

У певних місцях, як повідомили в "Укренерго", ці "автобани" мають "розв'язки" – підстанції, де стоять великі трансформатори, що знижують напругу, аби далі струм йшов до споживачів вже "дорогами обласного та місцевого значення" з меншою пропускною спроможністю.

Це лінії нижчого класу напруги, якими управляють оператори розподільчих мереж (обленерго).

Росія навмисно намагається зруйнувати підстанції, щоб позбавити світла одразу якнайбільше людей. В "Укренерго" наголосили, що у випадку зруйнування підстанції енергетики відразу намагаються заживити споживачів іншими "дорогами".

Часто це лінії класу "польові стежки". Це енергоживлення не таке надійне, як доставлене "автобанами", і цьому головна причина, чому ми просимо вас про економію. Особливо у вечірні години,

– йдеться у повідомленні.

Окупанти атакували Київщину

Російські військові у суботу, 15 жовтня, вкотре атакували Київщину. Окупанти близько 7 ранку завдали ракетного удару по Київській області.

В "Укренерго" підтвердили, що росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Київщини.

В Офісі Президента закликали киян і мешканців Київської, Житомирської, Черкаської та Чернігівської областей економити світло.

Дізнайтесь більше – обстріл Київщини 15 жовтня: дивіться відео