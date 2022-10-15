Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Увага Ворог вночі атакував Запоріжжя дронами, під ранок – ракетами: влучили в об'єкти інфраструктури

Ракетний удар по одній із громад області. Усі служби працюють, рятувальники на місці. Попередньо без жертв,

– повідомив Кулеба.

Він також закликав людей залишатися в укриттях до відбою тривоги, не фіксувати місце влучання та не викладати фото й відео до мереж.

Ворог сьогодні продовжив атакувати українські міста. Зранку вкотре ракетного обстрілу зазнало Запоріжжя, також окупанти атакували місто дронами-камікадзе.

Атаки на Київщину

13 жовтня ворог обстріляв Київщину дронами-камікадзе, щоб атакувати об'єкт інфраструктури. Пожежу гасили посилені наряди рятувальників.

Внаслідок атаки постраждалих не було, ушкоджень зазнав один об'єкт інфраструктури.

Внаслідок масованого російського ракетного удару 10 жовтня в Києві загинули 7 людей, ще 49 отримали поранення. Станом на 14 жовтня, у Києві 30 постраждалих ще лишалися у лікарнях.

У Росії фактично підтвердили, що їх "військові" цілі – мирні люди, позаяк заявили, що влучили усюди, куди планували.

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