Про наслідки атаки ворога в ефірі телемарафону розповів голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. За його словами, атака Київщини тривала з 4:45 до 5:30.
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На об'єкті, який атакував ворог, локалізували пожежу
Олексій Кулеба повідомив, що всього окупанти використали 3 дрони для атаки Київщини. Повідомляється, що дронами була атакована одна з громад Київської області.
Очільник Київської ОВА зазначив, що внаслідок удару дронами немає постраждалих чи поранених. Водночас є руйнування одного об'єкту інфраструктури. Він розповів, що на об'єкті, який був підданий атаці ворога, пожежа вже локалізована.
Цей терористичний акт – це ще один доказ того, що росіяни намагаються знищити якомога більше наших об'єктів. І питання не в тому, за що відповідав цей об'єкт і яку мав спрямованість. Тут питання у тому, що це робиться постійно, кожного дня. Тому ми маємо бути пильними,
– сказав Олексій Кулеба.
Що відомо про атаку Київщини
Близько 6 години ранку Олексій Кулеба підтвердив прильоти у Київській області. Під час атаки ворога на Київщині тривала повітряна тривога.
Макарівський голова Вадим Токар повідомив, що прильоти стались по їхній громаді. В ОП заявили, що на Київщині чергових ударів дронами-камікадзе завдано по об'єктах критичної інфраструктури.
Згодом начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов повідомив, що зафіксовано три обстріли дронами-камікадзе Бучанського району.
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