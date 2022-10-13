Про наслідки атаки ворога в ефірі телемарафону розповів голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. За його словами, атака Київщини тривала з 4:45 до 5:30.

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На об'єкті, який атакував ворог, локалізували пожежу

Олексій Кулеба повідомив, що всього окупанти використали 3 дрони для атаки Київщини. Повідомляється, що дронами була атакована одна з громад Київської області.

Очільник Київської ОВА зазначив, що внаслідок удару дронами немає постраждалих чи поранених. Водночас є руйнування одного об'єкту інфраструктури. Він розповів, що на об'єкті, який був підданий атаці ворога, пожежа вже локалізована.

Цей терористичний акт – це ще один доказ того, що росіяни намагаються знищити якомога більше наших об'єктів. І питання не в тому, за що відповідав цей об'єкт і яку мав спрямованість. Тут питання у тому, що це робиться постійно, кожного дня. Тому ми маємо бути пильними,

– сказав Олексій Кулеба.

Що відомо про атаку Київщини

Близько 6 години ранку Олексій Кулеба підтвердив прильоти у Київській області. Під час атаки ворога на Київщині тривала повітряна тривога.

Макарівський голова Вадим Токар повідомив, що прильоти стались по їхній громаді. В ОП заявили, що на Київщині чергових ударів дронами-камікадзе завдано по об'єктах критичної інфраструктури.

Згодом начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов повідомив, що зафіксовано три обстріли дронами-камікадзе Бучанського району.

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