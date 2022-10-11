Саме завдяки Збройним Силам 11 жовтня вдалося уникнути вибухів у столиці. Про це розповів міський голова Віталій Кличко в ефірі телемарафону.

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Як минув ранок у Києві на другий день масованих обстрілів

У столиці повітряна тривога 11 жовтня тривала близько 5 годин. Однак попри намагання ворога, не відбулося жодних вибухів.

Дякуючи нашим Збройним Силам декілька ракет було збито на підльоті до Києва. І тому можу сказати, що сьогоднішній день почався нормально без будь-яких інцидентів,

– сказав Віталій Кличко.

Андрій Нєбитов повідомив, що уламки ворожої ракети виявили на Київщині.

Уламки ворожої ракети: дивіться відео

Наслідки обстрілів у перший день атаки Росії

Також мер Києва повідомив, що вже підраховані об'єми пошкоджень, до яких призвели обстріли росіян. Так, пошкоджень зазнали понад 70 будівель. З них:

• 5 об'єктів критичної інфраструктури ЖКГ,

5 об'єктів критичної інфраструктури ЖКГ, • 6 закладів освіти, з яких 3 школи, дитячий садок та 2 будівлі позашкільного виховання,

6 закладів освіти, з яких 3 школи, дитячий садок та 2 будівлі позашкільного виховання, • 2 об'єкти соціальної освіти,

2 об'єкти соціальної освіти, • 6 закладів культури,

6 закладів культури, • 5 закладів охорони здоров'я,

5 закладів охорони здоров'я, • 2 адмінбудівлі.

Втім, попри таки об'єми пошкоджень, значних руйнувань не відбулось. У переважній більшості зазначених будинків вибиті вікна вибуховою хвилею.

"Відселення жоден з цих будинків не потребує, але тимчасово люди можуть переїхати до того моменту, поки не вставлять вікна", – зазначив Віталій Кличко.

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Також постраждав і лев у зоопарку. Він дуже злякався гучних вибухів та намагався вибратися з вольєра, через що отримав поранення голови.

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