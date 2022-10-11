Володимир Зеленський сказав про це під час вечірнього звернення 11 жовтня. Президент також запевнив, що по всій країні швидко й ефективно відновлюють електрику.

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Зеленський закликав людей економити електрику

За словами президента, якби не удари 11 жовтня, то вже поновили б енергопостачання, водопостачання і зв'язок, які терористи пошкодили 10 жовтня. Володимир Зеленський зауважив, що:

11 жовтня Росія доб'ється додатково лише одного – трохи затягне наше відновлення;

станом на вечір 11 жовтня більшість міст і сіл, які терористи хотіли залишити без електрики та зв'язку, вже з електрикою та зв'язком;

у деяких містах і районах роботи ще тривають, у деяких містах і районах енергетиками застосовуються тимчасові обмеження енергопостачання за графіком – це необхідно виключно для того, щоб підтримувати стабільність енергосистеми.

Президент також зазначив, що уряд все це контролює та старається відновити нормальні умови максимально швидко.

Володимир Зеленський також подякував українцям, які вчора дослухалися й обмежили власне споживання електрики у пікові години – із 17-ї до 22-ї.

Завдяки нашій із вами сумлінності вдалося зберегти в середньому по країні десяту частину енергії, що дало змогу системі працювати стабільніше. А мета наша з вами має бути – берегти чверть електрики саме в ці пікові години,

– закликав президент.

За його словами, 11 жовтня та найближчим часом це варто зробити.

"Будь ласка, переносьте споживання енергії технікою, що потребує багато електрики, на інші години доби. Це нескладно для окремої людини, і це дає великий результат у межах всієї нашої країни", – пояснив президент.

Подекуди в Україні будуть віялові відключення

​Варто пригадати, що в "Укренерго" 11 жовтня попередили, що через масові ракетні удари Росії по енергетичній інфраструктурі у кількох регіонах вимушені запровадити віялові відключення електроенергії.

Зокрема, у Києві, Черкаській, Сумській, Тернопільській та інших областях. Детальніше про відключення читайте за посиланням.

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