Мер Львова розповів, що через ракетні удари російських окупантів з ладу виведено 4 важливі електропідстанції на території Львівської області. Наразі є серйозні проблеми зі стабільним електропостачанням у місті.

Зауважте Щоб привести до ладу пошкоджені підстанції Львівщини, потрібні місяці, – Садовий

Енергетики робить все можливе, щоб вийти з кризової ситуації. Це потребує часу. Дуже важливо, після відновлення – мінімізуйте використання електроенергії в домівках! Прошу поставитись із розумінням до цієї ситуації,

– заявив Садовий.