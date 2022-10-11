Близько 19:00 11 жовтня у Львові, Києві, Вінниці та інших великих містах раптово зникла електрика. Місцева влада, окрім київської, не повідомляла про планові відключення, однак потрібно бути готовими до всього, адже окупанти масовано обстрілюють енергоінфраструктуру України.

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Де і чому зникла електрика

Українці тільки відійшли від повітряних тривог та вибухів і хотіли уже видихнути з полегшенням, як в їхніх оселях раптово зникло світло. Наразі відомо, що знеструмлено регіони таких областей:

Київської;

Львівської;

Хмельницької;

Вінницької;

Черкаської;

Чернігівської;

Сумської.

Про це повідомили у телеграм-каналі моніторингу активності окупантів.

Яка ситуація в столиці

Раніше у КМДА повідомляли про те, що можливі віялові відключення електроенергії. Хоч і мер міста Віталій Кличко запевняв, що ситуацію з енергомережами вдалось стабілізувати, однак ніхто не застрахований від надзвичайних ситуацій.

У ДТЕК "Київські електромережі" ще напередодні погодили графік погодинних відключень електропостачання у Київській області. Однак місцеві медіа повідомляють, що відключення відбуло незаплановано.

Технічні проблеми з мережею у Львові

О 19:35 очільник Львівської ОВА Максим Козицький написав, що через технічні проблеми на одній з підстанцій частина Львова залишилася без електропостачання. Електрики працюють над тим, аби оперативно розв'язати проблему.

Ви також можете допомогти нашій енергосистемі: будь ласка, максимально зменште споживання електроенергії зі 17:00 до 22:00 – це допоможе пройти критичні навантаження,

– зауважив Козицький.

Він закликав львів'ян намагатись не використовувати електрообігрівачів, бойлерів, посудомийних машин, мікрохвильовок та інших пристроїв, що належать до найбільш енерговитратних приладів.

Мер міста Андрій Садовий заявив, що через ракетні удари з ладу виведено 4 важливі електропідстанції. Він попросив з розумінням поставитись до цієї кризової ситуації та закликав також економити використання електроенергії.

Ворог намагається нас дестабілізувати, але ми не здамось,

– написав Садовий.

У Хмельницькому аварійне відключення

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин о 19:19 повідомив, що відключення електроенергії в частині громади не планове, а аварійне. Пізніше стало відомо, що це через технічні проблеми на одній з підстанцій. Близько 50% споживачів зараз без електрики.

Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій зазначив, що, можливо, буде обмежено водопостачання.

Якщо впродовж години не зможуть відновити електропостачання, вимушено буде призупинено і водопостачання. Звертаюся до всіх з проханням максимально зменшити споживання електроенергії зі 17:00 до 22:00 – це допоможе пройти критичні навантаження,

– написав Гамалій.

Тернопіль, Вінниця та Черкаси

У Тернополі раніше повідомляли про погодинне вимкнення електропостачання. Відбувається це через обстріли сусідніх областей, до яких під'єднана Тернопільська підстанція.

На Вінниччині виник дефіцит потужностей, через перевантаження ліній електропередач. На південному сході області введені обмеження. Гендиректор "Вінницяобленерго" Андрій Поліщук заявив, якщо ситуація не стабілізується, то обмеження введуть також в обласному центрі.

У Черкаській області з 16:10 застосовують графіки аварійних відключень (ГАВ – 24 канал). Про час їхнього закінчення місцева влада сповістить додатково. Соціально значущі об'єкти області відключатися від електрики не будуть.

Північні області України

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів, що близько 60 тисяч абонентів лишаються без подачі електроенергії. Найбільше жителів без світла у Шосткинському районі.

Віялові відключення будуть, поки триватиме стабілізація системи. Графік відключень зможемо надати з 12 жовтня, це пов'язано із налагоджуванням системи, яка поки працює в аварійному режимі. Вуличне освітлення вимикати не будемо,

– сказав очільник області.

Напередодні голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус написав про можливі аварійні відключення електрики та закликав жителів області обмежити використання пристроїв, що є енергозатратними. "Суспільне" також написало, як чернігівці запасаються батарейками та павербанками.

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