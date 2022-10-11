Енергетики 11 жовтня працюють в посиленому режими, ліквідовуючи наслідки ракетних ударів по ТЕС. За словами міського голови столиці, попри атаки, відключати електрику не планують. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

Читайте також У Львові прогриміли вибухи: в ОВА підтвердили удар по об'єкту енергетики

Ситуацію з електрикою у Києві стабілізували

За словами Кличка, вчора, 11 жовтня, в києві було відключення електроенергії, однак зараз уже все добре.

Ми стабілізували ситуацію і відключень не буде. Якщо такі випадки будуть ще траплятись (обстріли Росією електромереж – 24 канал), ви можете отримати інформацію на офіційному сайті КМДА,

– сказав мер столиці.

Коли можуть бути віялові відключення у столиці

У телеграм-каналі Київської міської державної адміністрації також написали, що ситуація з електропостачанням стабільна. У столиці сьогодні, 11 жовтня, не відключатимуть електроенергію. Але все залежить від того, чи буде Росія обстрілювати українські ТЕС.

Однак, у разі потреби, для балансування енергосистеми за розпорядженням головного диспетчера державної енергокомпанії НЕК "Укренерго" графік аварійних відключень буде застосований,

– написали в КМДА.

Зверніть увагу! Відключення електроенергії не стосуватимуться об'єктів критичної інфраструктури, зокрема медичних закладів, підприємств життєзабезпечення міста.

Нагадаємо, у ДТЕК "Київські електромережі" розмістили графік погодинних відключень електропостачання у Київській області.

В ефірі національного телемарафону голова Київської ОВА Олексій Кулеба підтвердив, що влада анонсувала відключення. Однак питання щодо балансування енергосистеми поки вирішується профільними міністерствами

Читайте також Є серйозні руйнування: Дніпропетровщина після атаки росіян залишилась без світла

Росіяни атакують енергоінфраструктуру України

На Вінниччині окупанти дронами-камікадзе атакували Ладижинську ТЕС. Загарбники влучили в станцію 2 іранськими безпілотниками.

За словами очільника Вінницької ОВА, внаслідок атаки постраждало 3 осіб.

Варте уваги – атака на енергосистему Києва: дивіться відео