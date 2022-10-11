Віялові відключення електроенергії

Від сьогодні, 11 жовтня, з 11:20 години у Києві та області Укренерго запроваджує графік аварійного відключення електропостачання, аби збалансувати систему та запобігти масштабним відключенням. В нього потрапили значна частина промислових та побутових клієнтів Києва.

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Разом з тим, задля того аби збалансувати енергосистему і покрити чинний дефіцит потужності на вимогу НЕК Укренерго компанія буде вимушена на декілька годин відключити світло в інших клієнтів,

– розповіли в компанії.

Якщо протягом 10 жовтня у вас було стале електрозабезпечення, імовірно ви потрапите в список клієнтів, у яких буде відключено світло у вечірньо – нічний період в ніч з 10 на 11 жовтня.

Тим у кого не має електропостачання починаючи з обіднього періоду часу, обіцяють повернули світло до 22:00.

Важливо! Для того аби забезпечити стабільність функціонування енергосистеми на вимогу НЕК Укренерго, ДТЕК і далі буде вимушений частково обмежувати споживання електроенергії клієнтами до стабілізації ситуації.

Графік відключення електроенергії

Починаючи з 11 жовтня в Києві щодень відбуватимуться віялові включення електроенергії. Вони триватимуть не більше чотирьох годин. Орієнтовний час: з 8:00 по 12:00 та з 20:00 по 24:00.

Вчора, 10 жовтня, кияни та жителі області за вечір скоротили споживання електроенергії на чверть. Що на 26,5% менше, ніж зазвичай в осінній період.

Звертаємося до клієнтів з проханням не вмикати потужні електроприлади (пральні машини, бойлери, кондиціонери, електрочайники тощо) під час вечірнього піка споживання з 17:00 до 22:00. В разі необхідності — вмикайте їх в нічні години, коли споживання значно знизиться,

– закликали вкотре в ДТЕК.

Графік погодинного відключення електроенергії у Києві / Інфографіка ДТЕК

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