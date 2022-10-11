Кияни скоротили споживання електроенергії
В Укренерго повідомили, що загальна потужність заощадженої енергії дорівнює потужності понад 93 тисячі електрочайників або 46 тисяч пральних машин.
Читайте також Вбереже час, гроші і нерви: чому інвестору потрібен бот
Дякую, друзі, за допомогу та вашу потужну підтримку. Вона необхідна зараз фахівцям Укренерго, щоб зменшити навантаження на працюючі мережі та дати час для аварійно-відновлювальних робіт на об'єктах, які постраждали сьогодні від масованого ракетного обстрілу ворога,
– йдеться у заяві компанії.
- праски,
- пральні машини,
- бойлери,
- обігрівачі,
- кондиціонери тощо.
Такі електроприбори порадили використовувати в інший час, наприклад, вночі, коли рівень споживання в енергосистемі найнижчий.
Графік обмежень споживання електроенергії
Щоб зменшити навантаження в енергосистемі, НЕК "Укренерго" наразі ввело графіки обмежень споживачів в Києві, Чернігові, Житомирі, Черкасах та областях.
В компанії пояснили, що це керовані обмеження, які триватимуть впродовж декількох днів. Про те, чи застосовується графік аварійних обмежень в вашому регіоні, можна дізнатися в обленерго.