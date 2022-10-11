Кияни скоротили споживання електроенергії

В Укренерго повідомили, що загальна потужність заощадженої енергії дорівнює потужності понад 93 тисячі електрочайників або 46 тисяч пральних машин.

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Дякую, друзі, за допомогу та вашу потужну підтримку. Вона необхідна зараз фахівцям Укренерго, щоб зменшити навантаження на працюючі мережі та дати час для аварійно-відновлювальних робіт на об'єктах, які постраждали сьогодні від масованого ракетного обстрілу ворога,

– йдеться у заяві компанії.

Також в Укренерго попросили киян та жителів області зменшити споживання електроенергії у вечірні години з 17:00 до 23:00. В першу чергу мовиться про такі потужні електроприлади, такі як:

праски,

пральні машини,

бойлери,

обігрівачі,

кондиціонери тощо.

Такі електроприбори порадили використовувати в інший час, наприклад, вночі, коли рівень споживання в енергосистемі найнижчий.

Нагадаємо! Вчора, 11 жовтня, через масовий ракетний обстріл України по великій кількості електростанцій та підстанцій у деяких регіонах була тимчасово відсутня електроенергія, а десь відбулись віялові відключення електроенергії.

Графік обмежень споживання електроенергії

Щоб зменшити навантаження в енергосистемі, НЕК "Укренерго" наразі ввело графіки обмежень споживачів в Києві, Чернігові, Житомирі, Черкасах та областях.

В компанії пояснили, що це керовані обмеження, які триватимуть впродовж декількох днів. Про те, чи застосовується графік аварійних обмежень в вашому регіоні, можна дізнатися в обленерго.

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