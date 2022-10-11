Два вибухи у Львові пролунали близько 12:02, пише 24 канал. О 12:08 вибухи підтвердив мер Львова Андрій Садовий.

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У Львові проблеми з електроенергією

Після звуків вибухів у деяких районах Львова зникло світло. За словами Андрія Садового, у Львові є проблеми з електроенергією.

Ракетний удар по об'єкту критичної інфраструктури Львова. Частина міста знову без електропостачання,

– повідомив він.

Обстріл також підтвердив глава Львівської ОВА Максим Козицький. За попередньою інформацією, відбувся удар по об'єкту енергетики у Львівській області.

Також Максим Козицький написав, що у Львівщині прогриміло 3 вибухи на двох об'єктах енергетики у Львівській області. Інформації про постраждалих наразі не надходило.

Ворог другий поспіль день атакує Львів

Окупанти знову масово атакують Україну

Зранку 11 жовтня по всій Україні оголосили повітряну тривогу, яка триває досі. Повідомлялося про вибухи у Кривому Розі та Рівному. Глава військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що вибух, який чули жителі міста, це робота ППО.

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Крім того, звуки вибухів чули в Київській області. За попередньою інформацією, на Київщині теж працює ППО. Очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що є загроза удару по Івано-Франківській області.

У Хмельницькій області зранку також працює ППО. Очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій зранку 11 жовтня повідомив про збиття іранського дрона.

Глава Одеської ОВА Максим Марченко розповів, що підрозділи ППО зранку знищили три російські ракети над областю. Водночас окупанти дронами-камікадзе завдали удару по Ладижинській ТЕС, що у Вінницькій області.

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